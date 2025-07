Princeso está seguro que volverá a Mundos Opuestos si hay repechaje: quiere llegar a la final y agradece “el cariño de todo un pueblo”

Sin duda uno de los personajes más controvertidos del último tiempo en un reality show es Leonardo Vallana, más conocido como “Princeso”, quien pese a haber sido eliminado del programa Mundos Opuestos de Canal 13, no dejó a nadie indiferente.

Así, tras su salida del espacio de telerrealidad -donde fue vencido por Ignacia Michelson- y después de protagonizar múltiples discusiones y peleas con sus compañeros, Princeso conversó con Publimetro sobre su participación, asegurando de entrada, que si hay un repechaje sí o sí tiene que volver al encierro.

“Mi participación la evalúo con un 10″

“Mi participación en Reality la evalúo con un 10. Como he dicho siempre, Princeso es completo; haciendo material, haciendo contenido, ganando competencia y perdiendo. Una vez todos ganamos y después todos perdemos. Pero yo evalúo mi competencia con un número 10. Lo di todo, lo entregué todo y se hizo historia. Fuimos a cambiar la historia de Reality y se logró”, aseguró con confianza el ahora exparticipante de Mundos Opuestos.

En tanto, sobre su eliminación, si bien reconoció que “uno siempre espera más”, añadió que “siempre he dicho que creo que Dios conoce los límites, y Él sabe hasta dónde llegas y quién no. Pero sí, obviamente esperaba llegar más adelante, quería llegar, pero creo que las lesiones físicas, el dolor de estómago, o las enfermedades que tuve allá, tampoco me dejaron avanzar mucho”.

Además, al ser consultado sobre las peleas y desencuentros que tuvo al interior del reality, Princeso aseguró que todo le sirvió "para que la gente se diera cuenta quiénes eran los verdaderos villanos y quiénes eran las malas personas, y hoy en día vemos a quién quiere el público y a quién no quiere".

En ese sentido, aseguró que “me sorprende que todo Chile me ame y que me haya ganado el cariño de todo un pueblo que eso es impagable”.

Finalmente, apuntó que espera llegar a la final si hay un reingreso, la que disputaría con Juan Pedro. “Obvio que con el cariño del público, es obvio que yo voy a reingresar”, puntualizó Princeso lleno de confianza.