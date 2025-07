¿Vuelve a la TV? Carolina de Moras sigue coqueteando con la pantalla chica y no descarta volver: “Me gustaría tener algún proyecto”

Reconociendo que “me gustaría tener algún proyecto” en televisión, la modelo y animadora Carolina de Moras, reconoció que le acomoda estar entrando y saliendo de la pantalla chica, como en un constante coqueteo, aunque indicó que pese a no estar en un canal de forma estable, tiene mucho trabajo.

PUBLICIDAD

Fue durante una actividad de la marca de cosméticos Natura que Carolina de Moras se tomó el tiempo para conversar con Publimetro, indicando que su vida es de todo, menos tranquila y sin trabajo.

“Me gustaría volver a hacer algo que disfrute”

“Estoy con hartas cosas. Tengo harto evento, estoy trabajando con hartas marcas. Animo muchos eventos, recorro Chile haciendo trabajos de animación. Y ahora, así como en la tele, proyectos, por el momento no tengo nada concreto. Hemos estado proponiendo más de alguna cosa, pero cosas que de repente ahí quedan algunas bajo el tintero y otras que quedan así como para desarrollarse”, comenzó contando.

A esto, añadió que “no estar en la tele no significa que uno no haga cosas. No es que estoy en mi casa tejiendo, aburrida (...) Extrañando por supuesto la tele, como siempre. Me encantaría tener algún proyecto, como que hoy día me gustaría volver a hacer algo que disfrute, que pueda también transmitir un poquito lo que a mí me gusta, lo que hago”.

Eso sí, ante la pregunta de si le gustaría volver a un matinal o a un programa franjeado, su respuesta fue un no categórico.

“No, ¿para qué nos vamos a poner tan, tan, tan exigentes? Queremos algo como de entrar y salir, que yo creo que ha sido lo entretenido desde que salí de la tele que puedo entrar, salgo, me invitan a un programa... Entonces eso también es entretenido", aseguró.

Finalmente, sobre un retorno al Festival de Viña, Carola de Moras reconoció que es el gran escenario, donde hay “ganas de estar y participar siempre. El festival es un gran lugar para poder compartir, así que, ¿cómo no?“, cerró.