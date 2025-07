Botota Fox realizó fuertes acusaciones en contra de Angélica Sepúlveda: La Fierecilla de Yugay salió a responderle

Botota Fox y Angélica Sepúlveda nunca se llevaron bien en “Tierra Brava”, y la relación está lejos de enmendarse. Esto quedó demostrado en el podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, donde la transformista nuevamente arremetió en contra de su excompañera.

PUBLICIDAD

El joven tiktoker le consultó con quién no volvería a compartir dentro de un reality show, y sin pensarlo dijo el nombre de la “Fierecilla de Yungay”. Y es cuando realizó una grave acusación en contra de ella.

“Le pegó a un productor, se le tiró encima y le empezó a pegar. Ella tiene en su mente que es la Angélica y lo que vimos nosotros en ‘Granjeras’ (el reality que ganó Sepúlveda) eso ya no existe”.

“Ella solo va a un reality a pelear por eso no entraría (con ella). Si ya estás dentro estresado, te estresa más”, aseguró.

Botota afirmó que Angélica primero le pegó una productora después de que Fran Undurraga le lanzó caca de animal. Posterior al hecho, los compañeros fueron a una fiesta mas no Sepúlveda, quien estaba preparándose para renunciar al encierro.

Una vez que llegaron y vieron las maletas, la transformista llevó el equipaje al portón para “ayudarla”. Esto gatilló un nuevo conflicto entre ambos, y ahí es cuando entró un productor quien contuvo a Angélica, y Botota señaló que ella lo insultaba.

“La gente me decía que yo fui mala onda, pero ella fue súper violenta. Muy violenta más que con las manos, su manera de tratar era muy violenta”, añadió.

PUBLICIDAD

La respuesta de Angélica Sepúlveda

Danilo 21 prestó el material a “Zona de estrellas”, quienes este viernes se contactaron con Angélica Sepúlveda para que respondiera a estos dichos de Botota Fox.

“Es absolutamente falso... Lo único que te puedo decir es que ‘deseo que se trate ese hombre’. No sé cuál es su motivación para calumniar de tal manera, que se haga cargo de lo que dice. Lo más seguro es que esté falto de pantalla y sabe perfecto que hablando de mí la consigue”, partió declarando la chica reality.

“Yo soy totalmente honesta y no tengo nada que ocultar, nadie me sacó del reality ‘Tierra Brava’. Fui yo quien decidió retirarse, es más, me ofrecieron en la reunión que tuvimos varios privilegios para que me quedara. Las cuales no acepté, pero agradecí que los hayan puesto en mesa”, continuó.

“No tengo ningún problema con nadie de la producción (tanto del canal como de la productora), lo más seguro es que en un futuro no muy lejano vuelva a trabajar con ellos”, cerró Angélica Sepúlveda.