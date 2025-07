“El living estaba en llamas”: María Luisa Godoy reveló el día en que provocó un siniestro en un edificio de Estados Unidos

En una de las historias más inesperadas y cómicas que ha compartido hasta ahora, María Luisa Godoy confesó en su pódcast, Mari con Edu, que provocó un incendio en un edificio en Estados Unidos mientras intentaba depilarse “el bigote” con cera caliente. En ese minuto estaba en ese país, siendo estudiante universitaria y tras ganarse una beca en el prestigioso Poynter Institute, pero jamás pensó que esa estadía guardaría uno de los recuerdos más vergonzosos de su vida.

“Puse la ollita con la cera y dije ‘me voy a acostar dos segundos’. Estaba con fiebre… Y me quedé dormida”, relató entre risas y vergüenza. “Me desperté con el teléfono sonando sin parar, y de pronto escucho una voz que decía ‘emergency, go out to the floor’. El living estaba en llamas”, agregó.

La situación rápidamente se tornó crítica, con todo el edificio evacuado y vecinos enfurecidos sin saber aún quién había originado el fuego. “Yo me hacía la loca, ¿cómo explicaba todo?… Hasta que llegan los bomberos y dicen ‘es el departamento de la estudiante latina’. Y ahí no me quedó otra que confesar”, afirmó Godoy.

Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy (Pódcast "Mari con Edu")

La animadora, también recordó con humor el momento en que tuvo que explicar a los bomberos que el fuego había comenzado por una olla con cera depilatoria: “Eran todos altos, musculosos y de ojos azules, guapísimos, así como se ven en las películas”, contó y añadió que “fue la humillación más grande de mi vida. ¿Cómo explicas en inglés que estabas depilándote el bigote?”.

Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños graves, y todo quedó cubierto por el seguro del edificio. Pero la experiencia marcó un antes y un después para Godoy: “Después de eso nunca más me puse cera en la vida y me depilo con láser”, reconoció.

