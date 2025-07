Pamela Cifuentes, expareja de Daniel Fuenzalida, rompió el silencio sobre su tormentosa relación: acusó deudas millonarias y malos tratos

En medio de las polémicas semanas que ha vivido el animador de TVN, Daniel Fuenzalida, salió a hablar una de las mujeres más importantes de su vida: la expareja con quien estuvo por 10 años y la persona que lo ayudó a rehabilitarse, Pamela Cifuentes.

Ella realizó una entrevista no pagada con “Only Fama” para desclasificar los problemas que ha vivido con el exHuevo, decisión que tomó después de enterarse que Fuenzalida tenía en su poder la inscripción del nombre de la escuela de surf de su hijo.

Pamela partió recordando el inicio de su relación con Daniel en 2006. Ellos se conocieron en una fiesta, él consiguió su número y ahí fue como todo comenzó. “Al principio era entretenido. Era muy buena onda con los niños, era simpático, era apañador. Eso se esfumó”, confesó sobre la primera mitad de su relación.

“Uno se queda tanto en relaciones que no son nada porque uno dio tanto, que te cuesta irte, cuesta mucho irse. Tú diste tiempo, dedicación”, agregó.

La rehabilitación

Un punto de inflexión en su relación fue cuando Pamela se enteró que Daniel era drogadicto. “Después me di cuenta de que él consumía drogas. Yo encontré drogas en mi baño, yo le dije que esto no podía seguir, que estaba enfermo, que se tenía que tratar”, reveló.

“Cuando se decidió tratar, se trató en el CIAC. El equipo de terapeutas decidió que él no podía volver a su casa, entonces se decidió que estuviera en mi casa para yo estar más alerta. Cuando él se trató, estar con alguien recién saliendo de un tema no es menor. Yo lo tenía que ir a dejar, a buscar todos los días”

“Yo lo quise mucho, y si yo estoy con alguien y está en una situación así uno lo va a apoyar. Aunque haya gente que opinaba (...) El amor no pasa por inteligencia, pasa por lealtades”.

Sin embargo, Pamela aseguró que este gesto no fue devuelto por Daniel. “A mí me desvincularon del trabajo y al mes él se fue de la casa. Me quedé con todas las deudas. Todo lo pagué yo, completo”, reveló.

Las deudas de Daniel

En esa misma línea, la expareja del animador señaló que cuando salió del tratamiento tenía que cambiarlo todo, para que su sistema de vida no fuese el mismo de cuando estaba lidiando con adicciones.

Dentro de esas cosas, se cambió el vehículo. “Quiso comprar un auto, me pidió que yo pidiera un crédito. A él no le daban crédito porque por el comportamiento dejó deudas en el sistema. Entonces, no le daban y había que sanear eso como le puede pasar a cualquier ser humano”,

“Yo pedí el crédito cuando él se fue me dejó cuatro cuotas impagas. Esas cuotas eran como de $300 mil y tantos. Hay un crédito que yo tuve que pedir en otro banco de$8 millones para Contradicción (el centro de rehabilitación del animador). Además, él estaba pidiendo un crédito Corfo porque estaba armando algo en una productora, había que limpiar el sistema y ahí fueron $5 millones más”, detalló sobre las deudas de Daniel.

“Él compró en una oportunidad un camión como de televisión, usado, y ahí fueron $2 millones de la línea de crédito. Después también un celular porque le gustaba la tecnología. Él me dijo ‘préstamelo, el resto, yo me hago cargo’”.

Pamela fue clara que no le iba a cobrar jamás la comida o el techo que le dio cuando estaba sanándose de su adicción a las drogas. “Eso no se hace”, señaló.

“Yo no converso con él hace muchos años, pero él sabe, o sea, fuimos juntos cuando yo pedí unos créditos y después yo traspasaba la plata. Después ni siquiera me contestaba. En algunas oportunidades me decía que no, que no me debía nada. Yo no soy un banco, hay una cuestión de ética nomás, yo fui la que me ensucié en el sistema. Fui un banco, si no me pagó“, comentó Cifuentes.

Ella señaló que sí le ha cobrado a Daniel, pero sin resultados. “Le mandé (mensajes) millones de veces que me debía, que me pagara. Es más, en una oportunidad, le mandé un mail, que también lo tengo guardado. No, desconociendo todo”.

La marca registrada de su hijo

Durante este escándalo que se ha visto envuelto Daniel sobre las marcas registradas a su nombre, y se dieron cuenta que la escuela de surf de su hijo era una de ellas.

“Hace años dijo que tenía un regalo para Felipe (su hijo) y la marca, pero nunca la puso a su Felipe, la puso a nombre de él”, aseguró.

Al ser consultada por qué cree que el animador hizo esto, Pamela teorizó que: “¿Será un tema de control? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Cuál es la necesidad también de que si te ha costado tanto llegar donde estás. Hiciste una limpieza de imagen de drogas, dejaste de consumir, pero tu comportamiento sigue siendo de drogadicto. Sin excusas, no puedes tener fallas porque estás en un ambiente muy expuesto”, cerró.

Las repercusiones de su relación

Finalmente, Pamela Cifuentes concluyó que “yo estaba más para él de lo que Daniel estuvo para mí (...) Terminé disociada y enferma, empiezo a normalizar cosas que no estaban bien. No te hablaba y todo era culpa tuya (...) No se le podía preguntar ni decir nada. Cuando yo perdí el trabajo, me trataba de cesante y que los trabajos lo había tenido por suerte, no por mi capacidad. Eso me dolió mucho. Después me hice un tratamiento de 3 años por maltrato psicológico”.

“Daniel en la vida real es una persona un poco apática; es bien centro de mesa, hay que hablar de él y escuchar lo que él hablaba, sino no era importante; todo tenía que girar alrededor de él y eso era agotador; era una polilla”, confesó.

Ella fue tajante al decir si merece el éxito que está teniendo hoy en día, y dijo que no lo merecía por la forma en la que llegó a dónde está. “Debe ser buen animador, pero deja mucha gente en el camino que trabajó con él”.

Por su parte, Daniel Fuenzalida respondió ante los dichos de Pamela que “ya está todo dicho. Mantengo toda la buena onda, todo el cariño con la gente que han pasado por mi vida, y eso es lo único que puedo decir, ya no más. Creo que ya ha sido mucho”.