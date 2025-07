Álvaro Gómez sobre el presente del área dramática en la televisión: “No es positivo que exista esta especie de monopolio con las producciones de ficción”

Una nueva faceta está mostrando el actor Álvaro Gómez en el programa de cocina “Top Chef VIP” de Chilevisión. Él se ha enojado, se ha roto en llanto, ha bromeado e incluso rememoró su recordado rol en la teleserie nocturna “Las Vegas”.

Una evidencia de esto fue cuando hace unos capítulos tuvo un momento de vulnerabilidad, mientras estaba luchando por su permanencia en la competencia. Él preparaba el plato con el que se jugaba la estadía, rompió en llanto.

“Entre la angustia de tener que preparar (un plato) considerando que te puedes ir del programa y algo personal que estoy lejos de mi hijo y mi familia desde hace un mes. Estaba todo el rato pensando en mi gordito y colapsé”, confesó el actor.

El presente del área dramática

En conversación con Publimetro, el actor se sinceró sobre este nuevo desafío laboral que lo aleja de su usual faceta como actor en producciones dramáticas.

“Estoy completamente fuera de mi zona de confort, entonces es complicado porque yo no soy tan bueno para la cocina. He estado avanzando, creo que una de las ganancias más importantes: el deseo de volver a conectarme y meterme en la cocina. Es puro aprendizaje”, declaró.

“Esto tiene un ritmo al que no estoy acostumbrado, una presión a la que no estoy acostumbrado. Todo el tiempo viviendo una ansiedad constante. Mucha frustración, un poco de pena. A ratos, de repente me he enojado y después contento, como una montaña rusa. Es complejo manejarlo”, señaló el actor.

De igual forma, el actor fue consultado sobre su visión con respecto al poco espacio que hay en la televisión abierta para las teleseries, siendo Mega el único canal que apuesta por producciones de ficción.

“Solo puedo decir que, en términos de mercado, no es positivo que exista esta especie de monopolio que hay hoy en día con respecto a la producción de ficción. Creo que sería bueno que se diversifique, y que ojalá todos los canales pudiesen tener un área de ficción o dramática”, afirmó.