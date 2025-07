“Lo pasé mal, sufrí mucho”: Toto Acuña recordó polémica tras parodiar a militar en TV

El comediante nacional “Toto” Acuña se sinceró sobre una compleja experiencia que vivió años atrás, cuando participó del programa “Políticamente Incorrecto” de La Red, espacio que apostaba por el humor político en plena efervescencia social y sanitaria de 2021.

En conversación con Radio Futuro, el actor reflexionó sobre los desafíos del humor político en Chile y recordó el episodio que lo marcó profundamente, luego de interpretar a un oscuro general del Ejército en una sátira que provocó polémica en su momento. “En este país yo creo que es muy difícil hacer humor político, alguna vez me tocó hacer un personaje más complicado... hice a un militar, se me ocurrió la brillante idea de hacer a un militar y fue cuático, en Chile aún no puede pasar”, comentó.

Acuña explicó que su parodia no fue bien recibida por las autoridades. “Todo el Ejército mandó cartas reclamando, el ministro de Defensa, luego La Moneda (Gobierno de Sebastián Piñera), lo pasé muy mal, sufrí mucho”, confesó. La situación derivó incluso en un llamado desde el Ejecutivo, que habría generado una fuerte presión sobre el canal y los comediantes del espacio.

Pese a esa experiencia, “Toto” encontró una nueva oportunidad en “Detrás del muro” de Chilevisión, donde ha brillado con su personaje “Tomás Mochatto”, una parodia del periodista Tomás Mosciatti. Este nuevo rol ha sido ampliamente celebrado en redes sociales, convirtiéndose en uno de los más populares del espacio.

En la misma entrevista radial, Acuña aclaró que su intención no es ofender ni burlarse del comunicador. “Espero que a él le guste, nunca he tenido la oportunidad de hablar con Tomás, yo lo admiro mucho por sus entrevistas y espero que no se lo tome como un ataque o una burla” , señaló.

Consultado sobre cómo reaccionaría si se encontrara con Mosciatti, entre risas dijo: “Me daría mucho nervio. Si lo veo me desmayo o creo que me hago de todo”.

“Políticamente Incorrecto” fue emitido por La Red en 2021 tras el término de Morandé con Compañía, en medio de la pandemia, y contó con la conducción de Belén Mora y “Toto” Acuña.