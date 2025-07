¿Cuánto sabes sobre Brasil?

Brasil suele considerarse el país con la mayor biodiversidad de fauna y flora del planeta.

Los investigadores creen que entre el 10% y el 20% de las especies del mundo pertenecen a Brasil, y que casi 2 millones de especies están presentes en todo el país, tanto conocidas como por descubrir.

De las especies conocidas, los investigadores estiman que alrededor de 103.870 son animales, y se descubren aproximadamente 700 nuevas cada año.

Pon a prueba tus conocimientos sobre Brasil con este quiz.

1. Brasil tiene frontera con todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y con:

a) Paraguay

b) Chile

c) Uruguay

2. Fue la capital de Brasil entre 1763 y 1960:

a) Río de Janeiro

b) Salvador de Bahía

c) Sao Paulo

Brasil. La República Federativa de Brasil es un país sudamericano con una rica diversidad cultural y natural. Su capital es Brasilia y su idioma oficial es el portugués. Es el quinto país más grande del mundo por extensión y el sexto más poblado. En la foto, panorámica de Sao Paulo. Foto: Wikipedia (Deni WIlliams).

3. De su población total, que asciende a 210 millones de habitantes en 2025, el número de católicos se estima en:

a) 90 millones

b) 120 millones

c) 150 millones

4. Nombre del presidente o de la presidenta actual de Brasil:

a) Jair Bolsonaro

b) Dilma Rousseff

c) Luiz Inácio Lula da Silva

5. Es considerado el plato nacional de Brasil:

a) Feijoada

b) Moqueca

c) Coxinha

6. ¿Cuántas veces ha ganado Brasil la Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol o Copa del Mundo?

a) 4

b) 5

c) 6

7. Además de ser el principal productor de café en el mundo, también lo es de:

a) Azúcar

b) Cacao

c) Arroz

8. ¿Cuál es la extensión aproximada de Brasil?

a) 6,5 millones de km2

b) 7,5 millones de km2

c) 8,5 millones de km2

9. Es la ciudad más poblada de Brasil, con más de 20 millones de habitantes en su zona metropolitana:

a) Río de Janeiro

b) Belo Horizonte

c) Sao Paulo

10. Las Cataratas de Iguazú son el lugar más visitado de Brasil, y las comparte con:

a) Paraguay

b) Argentina

c) Uruguay

11. La esclavitud en Brasil duró poco más de 300 años y no fue abolida hasta:

a) 1868

b) 1878

c) 1888

12. En qué estado de Brasil se originó la samba como género musical y de baile:

a) Bahía

b) Espírito Santo

c) Río de Janeiro

Respuestas:

1 b / 2 a / 3 b / 4 c / 5 a / 6 b / 7 a / 8 c / 9 c / 10 b / 11 c / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Brasil no es tu fuerte. Bueno, tal vez la geografía en general no sea tu fuerte.

5-8 Intermedio: Sabes más acerca de Brasil que la mayoría de las personas. ¿Qué otras preguntas le agregarías a este quiz?

9-12 Avanzado: O has leído mucho acerca de este país o lo has visitado … o ambas cosas. ¡Buen trabajo!