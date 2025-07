Juan Pedro Verdier recuerda el hackeo que arruinó su vida: “Me autoagredí varias veces... un día me vio mi pareja haciéndolo y me llevaron a internar”

Durante la noche de este martes, en ‘Mundos Opuestos’, Juan Pedro Verdier le contará a sus compañeros la historia del hackeo de sus fotos íntimas con Karen Paola del que fue víctima en 2018, y que tuvo graves consecuencias para su salud mental.

Según explicará, todo partió cuando empezaron a extorsionarlos con material erótico privado del teléfono de la cantante, lo que ocurrió justo un día después de que ella había mandado a arreglar su teléfono a un servicio técnico. Entonces él decidió tomar cartas en el asunto.

“Fui al local en la mañana y cuando lo abrieron me metí detrás del tipo y lo encerré en la oficina y tiré todo al piso. Le dije que se acababa la joda, que no se hiciera el pelotudo. Me dijo que era su primer día trabajando ahí, entonces le pedí que me diera la dirección de su jefe, no quiso hacerlo, y se la saqué del libro del local. Y me lo llevé conmigo en el auto para ir a verlo. Fue como en una película”, narrará el uruguayo.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. “Justo ahí se empezó a hacer público el material, entonces me llamó mi pareja y me dijo que por favor hiciera algo. Y me fui a la m…, me desmayé, me levanté, y fuimos a la casa del dueño del local, pensando que era el culpable. Le dije que lo iba a agarrar a él y a su familia. Pero él no tenía nada que ver”, contará.

Según relatará, el responsable finalmente era alguien que hace un mes atrás había mandado un link de una canción a Karen, y cuando ella hizo click, la hackeó. “Contratamos a un investigador privado que en conjunto con la PDI encontró el cibercafé donde lo hizo. Encontraron el material en su casa, respaldaron lo que hizo, lo llevaron preso, y a los cinco días lo liberaron por no ser un peligro para la sociedad. Y a mí me arruinó la vida”, indicará Juan Pedro, detallando la crisis en la que entró.

Autoagresiones

“Recuerdo que yo corría descalzo por la ciudad con bolsas de plata que no tenía y pidiéndole favores a gente para que no pasara, pero igual pasó. Mi dolor era no haber podido cuidar a mi familia. A mi hijo le decían en el colegio que iban a compartir el material. Y en la tele todos los animadores se ponían la camiseta de que era muy terrible que pasara, pero lo mostraban igual, y generaban el rating que querían. Y yo iba al supermercado y en la fila se hacían gestos al mirar a mi pareja, entonces yo los pescaba y los zamarreaba frente a todos. O gente de la tele subía memes sobre el tema, yo veía en qué gimnasios entrenaban, los iba a ver afuera y los cacheteaba. Hice eso mil veces, pasaba todo el día haciéndolo, bloqueando personas, leyendo mensajes, sacando pantallazos, denunciando cuentas”, recordará.

Entonces el uruguayo se echará a llorar, siendo consolado por Cata y Diego al recordar ese duro momento. “Estuve dos años destruido, me lo pasé sentado, no me podía ni parar, me quedé sin trabajo. Me autoagredí varias veces. Un día me vio mi pareja haciéndolo y me llevaron a internar”, concluirá.