“Lo está pasando re mal”: Aseguran que Diana Bolocco estaría profundamente afectada por dichos de Mariana Derderián

La animadora Diana Bolocco estaría atravesando un difícil momento luego de las duras declaraciones que realizó la actriz Mariana Derderián, quien expresó públicamente su decepción por la fallida entrevista que iba a realizar en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Derderián manifestó a Las Últimas Noticias su molestia por la promoción que hizo el canal sobre su participación en el espacio, calificando el contenido como “morboso” y asegurando que le causó un fuerte impacto en su entorno familiar. “La llamé y no me contestó. Le escribí diciéndole el daño que había generado esta promoción a nivel familiar, el morbo. Me sorprendía que ella no se diera por aludida”, relató la actriz, afirmando también que se sintió profundamente desilusionada. “La desilusión fue muy grande porque tenía otra imagen de ella”, añadió.

El periodista Michael Roldán abordó el tema en el programa Zona de Estrellas, revelando detalles de cómo ha reaccionado la conductora frente a la polémica. “Lo está pasando re mal”, dijo, citando a personas cercanas a Bolocco, quienes aseguraron que nunca fue su intención dañar a Derderián.

“La Diana es super humana en el trato, entonces lo está pasando muy, muy mal. Es muy difícil que salga a decir algo porque tengo entendido que el canal pidió mantener las declaraciones bajas, pero sí el círculo cercano me comentó cómo sucedió toda esta situación”, dijo el comunicador.

Roldán señaló que, al enterarse de que Mariana no grabaría el episodio, Diana le envió un mensaje de WhatsApp expresándole su apoyo: “Te entiendo, estoy contigo”. Sin embargo, optó por no llamarla directamente para evitar que su acercamiento fuera percibido como presión para que participara del programa.

Pese al gesto, la respuesta de Mariana no fue positiva. “Mariana le dice que se sintió muy mal por todo lo ocurrido, y también por las disculpas que Diana pidió en pantalla”, relató Roldán. Aun así, Bolocco insistió en continuar la conversación telefónicamente, pero la actriz no respondió de inmediato.

Cuando finalmente llamó, Bolocco no pudo contestar. “Ella estaba en actividades relacionadas con el colegio de sus hijos. Por ende, no era el momento para contestar y empezar a hablar”, explicó el periodista.

Según Roldán, la animadora ha reflexionado sobre lo ocurrido. “En la interna, Diana hace la autocrítica sobre por qué no siguió insistiendo. Entiende y valida completamente el enojo de Mariana” , concluyó.

Revisa las declaraciones de Michael Roldán: