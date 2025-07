“No funciona”: José Antonio Neme aclaró el motivo de la salida de Andrés Caniulef de Mega

Luego de días de especulaciones en la prensa farandulera respecto de su eventual participación en la abrupta salida del periodista Andrés Caniulef de Mega, el rostro del canal privado, José Antonio Neme, aclaró los motivos tras la desvinculación del comunicador.

Lo hizo con un breve audio enviado anoche a los integrantes del programa “Zona de Estrellas”, donde puso de manifiesto su postura respecto de la polémica en la que se vio envuelto luego que Botota Fox revelara en un podcast de Danilo21 que el reconocido notero de espectáculos lo culpó a él de su salida de la estación televisiva de Vicuña Mackenna.

La versión de José Antonio Neme

“Bueno, amigos de Zona de Estrellas, cómo están. Los saluda José Antonio Neme”, inició en su registro Neme, quien aseguró, medio en broma medio en serio, que “yo pido la cabeza de todo el mundo”.

“Es él o yo”, prosiguió el animador del matinal de Mega, quien remató su versión asegurando que “no se pueden los homosexuales juntar en un mismo programa. Demasiado homosexual en un mismo programa no funciona. Los quiero mucho”.

Sus dichos causaron sorpresa entre los panelistas del espacio farandulero, quienes afirmaron que el rostro de Mega había utilizado la misma estrategia del propio Caniulef, quien evitó agrandar la polémica con unas declaraciones más en tono de broma que de sinceridad respecto de su despedida del canal del grupo Bethia.

Algo que confirmó posteriormente el periodista Hugo Valencia, quien aseguró en el programa de Zona Latina que Caniulef fue desvinculado de Mega por otros motivos, muy lejanos a una petición expresa de Neme a los ejecutivos del canal.

La razón tras salida de Caniulef

“La opinión de José Antonio, al menos hoy en día, se escucha en Mega. No sé si es gravitante, pero se escucha (…) pero yo puedo dar fe, fehacientemente, porque sé la razón real de la salida de Andrés, de que José Antonio Neme no tuvo pero nada que ver en la salida de Andrés Caniulef de ‘Mucho Gusto’ y de Mega”, afirmó.

Según el panelista del programa de espectáculos, la desvinculación del periodista tuvo otros motivos, algo más serios que lo de una petición expresa de Neme. “Sé la serie de cosas que ocurrieron con Andrés, con un final terrible, que incluso pudo haberle costado el trabajo a otros compañeros de trabajo de Andrés”, puntualizó.

“Estos motivos llevaron a los ejecutivos de prensa para decir ‘hasta acá llegamos’. Y porque esa gente tiene un muy buen corazón, porque yo no me lo explico de otra manera, eso no se ha ventilado públicamente. Pero privadamente sí, y yo me lo sé”, concluyó.