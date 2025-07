Participante de Mundos Opuestos sorprendió a sus compañeros de encierro con particular solicitud: se hizo test de embarazo

Un angustiante momento vivió una de las participantes del reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, quien pidió a la producción un test de embarazo para salir de dudas rápidamente, luego de percatarse que no le había llegado su periodo.

Se trata de Scarlette Gálvez -más conocida como Eskarcita-, quien tras sacar cuentas se dio cuenta que tenía algunos días de atraso y si bien no se ha involucrado sexualmente con nadie al interior del reality show, pidió el test por si había ingresado al programa sin saber que estaba embarazada.

Con ayuda de una enfermera y en precarias condiciones

“Qué nervios. Nunca había estado tan nerviosa de hacer pipí”, es lo que dirá la participante del reality al recibir las instrucciones del test de embarazo, el que se tuvo que hacer en las precarias condiciones del Pasado.

De acuerdo a lo que contó la propia Eskarcita al diario Las Últimas Noticias, pidió el examen porque “me interesaba aclarar que obviamente involucraba a alguien de afuera, porque con Alan (Didier) no había pasado algo más allá. No quería que se prestara a pensar que fue algo que sucedió adentro”.

En ese sentido, indicó que pidió el test porque “llegaba la fecha y no llegaba mi período. Y a las otras chicas en la casa, sí, porque ya estábamos sincronizadas a estas alturas. Eso despertó una preocupación en mí, así que me hice el test".

Eskarcita añadió que todo “fue de la manera más precaria posible que pueda haber, porque fue en el Pasado, mientras estaba siendo grabada, y con todos mis compañeros esperando".

Finalmente apuntó que “fue un asco, malísimo, pero lo hice. Y salió negativo. Después me seguí haciendo y siguieron negativos, porque hay que asegurarse".