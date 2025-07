Sergio Rojas se lanzó contra Camila Andrade tras anuncio de querella: “Preocúpate de tu integridad física”

Una nueva polémica protagonizó el panelista de farándula Sergio Rojas, quien se lanzó sin filtro contra Camila Andrade luego de que se revelara que la exMiss Chile habría anunciado que emprenderá acciones legales en su contra, acusándolo de difundir información falsa en el programa Qué te lo digo, de Zona Latina.

PUBLICIDAD

Todo comenzó con una afirmación que involucraba al animador Francisco Kaminski. Según explicó el periodista Pablo Candia en el estelar Primer Plano de CHV, Andrade habría decidido demandar a Rojas luego de que este señalara que el auto en el que se moviliza la modelo habría sido un regalo de Kaminski, adquirido supuestamente con “plata negra”.

“Ella me dijo que eso es totalmente falso (...) y por ese motivo entabló una acción legal contra Rojas” , sostuvo Candia. No obstante, el propio periodista rectificó la fuente del dato, precisando que fue Gissella Gallardo quien entregó esa versión públicamente en el programa Hay que decirlo, de Canal 13.

Pese a la aclaración, Sergio Rojas no se quedó callado y respondió directamente a Andrade en el más reciente capítulo de Qué te lo digo:

“En vez de andar perdiendo tu tiempo y hacer que la justicia también lo pierda, preocúpate de tu integridad física, preocúpate de con quién compartes tu vida íntima” , expresó tajante.

El comunicador hizo además una fuerte alusión a Kaminski: “Preocúpate de que tu pareja ande con un guardaespaldas (…) porque si yo no he hecho nada malo, ni me junto con personas que solucionan los problemas a balazos, no tendría por qué cuidarme las espaldas".

Rojas defendió su actuar, asegurando que solo expuso una información que ya había sido dicha por otra persona. “Yo lo que pongo sobre la mesa es si esto es cierto. Entonces, preocúpate de dónde él sacó la plata” , remató.

Para cerrar, reflotó una antigua controversia relacionada con Kaminski: “El caballero puede estar bien sepultado, pero tiene toda una familia que sí o sí se va a preocupar de cobrar ese dinero”, advirtió, aludiendo a una presunta deuda del animador con el fallecido Rey de Meiggs. “De eso preocúpate, chiquitita, en vez de arreglarte tanto el pelo o pensar en lucir bien para hacerte ahora la ‘coaching’ del modelaje”, concluyó.