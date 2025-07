“Esas hu*** no se perdonan”: Francisca García-Huidobro relató una cruda experiencia en la farándula que le afectó en su maternidad

Francisca García-Huidobro mostró su lado más vulnerable en el último capítulo de su podcast “Di la verdad Rosa”, en donde fue entrevistada por su co-animadora y amiga personal, la actriz Ingrid Cruz.

Ella recorrió su infancia, su trabajo, su salud y sus conflictos. Dentro de ello, la ex “Dama de hierro” realizó una dura confesión que sorprendió hasta a su amiga, quien desconocía esta historia.

Esto se remonta a uno de los periodos más duros para la animadora en su trayectoria farandulera, y después de haber experimentado uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primer y único hijo, Joaquín.

García-Huidobro estaba en el ojo del huracán después de que el padre de su hijo, Julio César Rodríguez, le fue infiel en Argentina. “En los dos años que estuve con Julio como pareja y tuvimos a Joaquín. Esos fueron dos años de un nivel de exposición que fueron agotadores para mí, antes, durante y después”, confesó.

Ella recalcó que el escándalo de la infidelidad se siguió comentando por meses, a pesar de que entre ellos el problema se había solucionado. “Mi ruptura con Julio César fue muy mediática y muy injusta, muy violenta y culposa para mí, quien básicamente no había dicho nada”, contó.

Su amiga hizo hincapié que Francisca llegó a estar muy delgada después de haber tenido a su hijo debido a que su cuerpo absorbió todos estos dardos. “No permití que me botaran porque en esa época me querían botar. Ellos pensaron que era lo suficientemente estúpida para no darme cuenta”, lanzó la animadora.

“Me ofrecían vacaciones y yo sabía perfectamente bien que si yo faltaba un día a mi pega, la persona que trabajaba conmigo en ‘SQP’, Natalia Freire, iba a llamar a la prensa para decirles que estaba en una clínica psiquiátrica. Les dije que no era necesario”.

El crudo relato de Fran García-Huidobro

Ahí es cuando Francisca García-Huidobro relató un hecho que le llegó a afectar en su proceso de maternidad. “Hay una persona que me cortó la leche con nombre y apellido”, dijo con rabia.

“Empezó a discutir conmigo, a hablar mal de mí enfrente mío. De ese día en adelante a mí no me salió más leche para darle a Joaquín (...) A mí me encantaba darle pecho”, agregó con la voz quebrada.

“No voy a decir tu nombre, pero te la tengo guardada. Ese día me cortó la leche y Joaquín tenía dos meses. Esas hueas no se perdonan”, sentenció para la sorpresa de su amiga, quien no sabía de este hecho.

Si bien no mencionó su identidad, le dijo a su amiga que le dirá fuera del aire. “Igual no es nadie importante ni trascendente. Ni en el mundo, ni en el país ni en su propia existencia”, detalló.

Fran comenzó a recordar el contexto de la situación, y señaló que esto sucedió durante la época del Festival de Viña cuando tenía que trabajar en dos programas: uno al mediodía y otro en la tarde.

“En la tarde pasó esto (el conflicto), yo me fui muy angustiada. Llegué al departamento que arrendaba y no pasó nada. Al día siguiente no pasó nada y nunca más pasó nada”, cerró.