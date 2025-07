“Antes no me importaba”: Francisca García-Huidobro se quebró al recordar sus delicadas crisis de salud y la posibilidad de morir

La animadora Francisca García-Huidobro ha tenido dos sustos importantes de salud que casi le costaron la vida tras una falla multisistémica en sus órganos: uno en 2019 y otro en diciembre de 2023. Ella recordó estos delicados episodios en una entrevista que le realizó su amiga, y co-animadora, Ingrid Cruz para el podcast que comparten titulado “Di la verdad Rosa”.

La actriz hizo la observación que el cuerpo de su amiga habla mucho por ella y su estado anímico. “Yo soy una persona muy frágil de mis órganos, digamos. Mis riñones no son mis amigos, mi pulmón está un poco choreado conmigo”, partió diciendo en tono de broma.

Estas tallas no duraron mucho debido a que la ex “Dama de hierro” se puso más seria. Al ser consultada sobre qué cambió en ella haber estado al borde de la muerte, Fran dijo que “ahora me importa. Ahora no me quiero morir”.

La voz de la animadora se quebró cuando terminaba la última frase, y tensó su rostro para contener las emociones. “¿Por Joaquín? ¿Por ti?“, le consultó Cruz. García-Huidobro sacudió su cuerpo sin dar un claro indicio de cuál era su respuesta, pero agregó con los ojos vidriosos que ”antes no me importaba (morir), ahora me importa".

“Yo tenía que sanarme porque quería vivir...”

Ingrid siguió indagando en el sentir de su amiga y quería saber qué es lo que la motiva a querer seguir viviendo, a diferencia de antes. Ante esto, la animadora reconoció que le daba miedo no estar presentes para hechos importantes.

“De perderme cosas, perder a mis sobrinos, eso”, dijo sin querer entregar más detalles, conteniendo el llanto y mirando directamente a su amiga.

“Los viajes también aparecieron después de la primera vez (que estuvo hospitalizada grave), ¿fue por eso? ¿Por disfrutarte?“, preguntó mientras Fran se secaba las lágrimas con el revés de su mano. Ella asintió y agregó que también lo hizo para sanarse sin terceros.

“Obviamente eran ruidos (muestras) de cariño y preocupación, pero yo no me iba a sanar porque mis amigos querían que me sanaran ni porque mi familia quería que me sanara. Yo tenía que sanarme porque quería vivir...”, continuó.

La comunicadora quiso aclarar que nunca intentó suicidarse, sino que correspondía a una negligencia con su salud. “Me fui dejando estar porque no me importaba. De hecho, la primera vez que me recuperé también pasé por momentos de decir: ‘¿para qué? Hubiese sido mejor (morir) ¿Me quedé para esto?’“, dijo entre lágrimas.

“Pero hoy día no me quiero morir (...) por eso me estoy cuidando”, cerró Fran García-Huidobro, quien agradeció a Ingrid por estar tan presente en su sanación.