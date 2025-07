Justin Timberlake revela su lucha contra la enfermedad de Lyme tras una picadura de garrapata

Justin Timberlake sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticado con enfermedad de Lyme, una infección grave que puede afectar la salud de manera significativa y que es provocada por la picadura de una garrapata infectada.

PUBLICIDAD

Un diagnóstico impactante

El cantante de 44 años detalló cómo esta enfermedad tuvo un impacto drástico en su bienestar físico y emocional durante su más reciente gira. En su publicación, Timberlake mencionó: “Estaba lidiando con un dolor nervioso intenso, fatiga y una sensación general de malestar. No sabía qué me estaba pasando” .

Este diagnóstico llegó tras varias semanas de síntomas inexplicables, lo que lo llevó a continuar con su gira Forget Tomorrow, enfrentando el escenario “con todo lo que tenía”.

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi y se transmite a las personas a través de la picadura de garrapatas del género Ixodes. Estas garrapatas se encuentran comúnmente en áreas boscosas y praderas, especialmente en Estados Unidos y Europa. El contagio se produce cuando la garrapata permanece un tiempo prolongado adherida a la piel, lo que permite que la bacteria ingrese al torrente sanguíneo.

Si no se diagnostica a tiempo, la enfermedad puede dar lugar a una serie de síntomas graves, que incluyen dificultades articulares, trastornos neurológicos, fatiga crónica y problemas cardíacos.

Generar conciencia

Timberlake decidió compartir su diagnóstico con el objetivo de crear conciencia sobre esta enfermedad que a menudo es subestimada. Aseguró: “Sigo lidiando con ella, pero saber lo que tengo me permitió empezar a tratarme y entender por qué no me sentía bien” .

Este no es el primer caso de una celebridad que ha hablado abiertamente sobre la enfermedad de Lyme. Otros artistas, como Justin Bieber, Avril Lavigne y Shania Twain, también han enfrentado esta condición y han compartido sus experiencias sobre los efectos físicos y emocionales que han sufrido a raíz de la enfermedad.

A pesar de que Timberlake ha podido seguir con su gira, admitió que la recuperación es un proceso largo y que aún se encuentra bajo tratamiento médico.