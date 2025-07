Laura Landaeta es absuelta tras querella de Lola Melnyck por injurias graves reiteradas: la periodista anunció que se querellará de vuelta

Este miércoles 30 de julio tras una nueva jornada del juicio entre Laura Landaeta y Lola Melnyck, la periodista terminó siendo absuelta del delito de injurias graves reiteradas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

A mediados de 2024, la periodista de investigación aseguró que la rusa estafó a adultos mayores durante su paso en Argentina cuando supuestamente trabajaba como escort. Ella entregó estos dichos en el programa “Que te lo digo”, y los cuales repitió en el podcast “Con las Amikas”. Laura Landaeta declaró esto a propósito de un reportaje que realizó en La Nación hace 20 años atrás.

En el programa “QTLD” emitieron el fallo de la magistrada, quien señaló que “este Tribunal ha resuelto que no se logró acreditar que los hechos imputados a Laura Landaeta cumplen con los elementos exigidos por el tipo penal por injurias graves reiteradas”.

En esa misma línea, la jueza continuó su lectura del fallo: “Las expresiones cuestionadas fueron referidas dentro del ámbito del ejercicio periodístico y de la libertad de expresión y/u opinión. En consecuencia, no se logró acreditar el hecho jurídico en objeto a la acusación ni la participación culpable de la querella, motivo por el cual no resulta jurídicamente procedente una sentencia de manera peor”.

“Con todas estas consideraciones reunidas por los razonamientos que serán vertidos en la sentencia definitiva, las que llevan a esta magistrada a declarar que se absuelve a doña Laura de los cargos que la tuvieron como autora de los delitos de injurias graves en carácter reiterado”, cerró.

La reacción de Laura Landaeta

Una vez que se leyó el fallo, la periodista Laura Landaeta se refirió a esta sentencia a su favor. “Dijo un montón de mentiras y, por suerte como en este país la justicia funciona, los chilenitos esta vez lo hicimos bien. Mi trabajo sigue siendo el mismo que ustedes conocen”, partió la profesional.

Ella siguió este mensaje con una crítica a todos los panelistas de espectáculos que han desacreditado su trabajo después de sus aseveraciones con respecto a Lola Melnyck.

“Ojalá que cada panelista y cada persona de cada uno de estos programas que habló mal de mí, por lo menos lo rectifiquen ahora. Varios de sus compañeros de trabajo, con el chaqueteo típico de los periodistas de siempre caiga el compañero, en vez de respaldar su labor, habló de más. Le dieron tribuna a una mujer mentirosa, falsa y que encima hizo un juicio a pito de nada”, lanzó.

“A ella la llevaban años tratando de escort y denunciándola como ustedes mismos vieron hoy día. No tengo la culpa y no me puedo hacer responsable de eso”, cerró la periodista en Tribunales.

Esto no se quedó ahí, ya que en su cuenta de X, Laura anunció que ella tomará acciones legales en contra de Lola y sus abogados. “No solo gané. Me querello de vuelta por cada injuria cometida sobre mi persona y mi trabajo, tanto de la señora Melnyk como de sus abogados”, escribió.

Por su parte, Lola Melnyck aseguró que ella apelará en la Corte de Apelaciones el fallo que se entregó este miércoles en Tribunales.