“Lo encuentro atroz, libidinoso y degenerado”: La reacción sin filtro de Carla Ballero tras dichos sobre los piropos de Emeterio Ureta

El empresario Emeterio Ureta llegó al centro de la polémica después de que compartió imágenes del contenido erótico de Adriana Barrientos, sin su consentimiento, a través de sus historias de Instagram.

Por lo mismo, se volvió a realizar un escrutinio del comportamiento del “Marqués del Arrayán” con las mujeres. En el programa “Sígueme” mostraron un extracto del podcast de Roberto Cox, “Nada que perder”, en donde Emeterio junto a su hija Tita Ureta estuvieron invitados.

En este video, él habló sobre los piropos que le entrega a las mujeres. “Soy galán; y si hay una mujer linda al frente, se lo digo (…) le digo ‘oye, qué lindos ojos’, ‘oye tu cintura de avispa’, ‘qué amorosa’, ‘te sienta mucho ese jeans y peto’, y me miran con una cara de ‘degenerado”, comenzó.

“No es por hablar mal de una mujer, pero la mujer ha cambiado en Chile. Tú le tiras un piropo hoy que tenga una palabra un poco dudosa y (te responde) ‘¡voy a llamar a Carabineros, me estás acosando sexualmente, qué te has imaginado, tal por cual!“, agregó.

“Hay algunas que no lo soportan. Las mayorcitas que están cerca de los 50 ó 60 años, se ponen todas cocorocas porque están ganosas, ven que se les va el tren, entonces a lo que venga dicen ‘vamos’“, continuó Ureta.

La opinión sin filtro de Carla Ballero

Carla Ballero no se guardó sus impresiones tras revisar el video de Emeterio, e inmediatamente dijo: “Yo quedé como en shock, porque, la verdad, ese tipo de comentarios... no“.

“Que alguien se sienta al lado tuyo y te diga ‘ay qué rica’ o ‘la cintura de avispa’. ¡Qué asqueroso! Lo encuentro atroz, libidinoso y degenerado“, añadió Ballero.

Posteriormente, la panelista de TV+ agregó y dijo que “a las mujeres chilenas nos cuesta recibir halagos y cumplidos. Estamos hablando de la edad de nosotras, que nacimos con el piropo... pero el personaje de Emeterio es totalmente pasado. Él nunca ha sido distinto, siempre ha sido así“.