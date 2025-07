“Lo teníamos medio guardado”: Vale Ortega asume nuevo desafío familiar al decidir radicarse en Inglaterra junto a su esposo, hijos y mascota

Fue en sus redes sociales donde Valeria Ortega confirmó esta mañana lo que en pocos menos de 24 horas había anunciado a un medio de prensa nacional. Luego de mucho tiempo de conversaciones con su esposo, Jonathan Lawn, el matrimonio decidió dejar Chile para radicarse junto a sus hijos y mascota a Inglaterra.

Será la localidad de Shrewsbury, cercana a Manchester, donde el clan de Ortega buscará a mediados de agosto seguir con su proyecto familiar. Uno donde la periodista buscará ampliar sus horizontes laborales con ganas de “partir de cero”, y donde su esposo podrá desarrollar de forma más eficiente su trabajo en el mundo de la minería.

El nuevo proyecto de Valeria Ortega

“Lo teníamos medio guardado, pero ya es más real que nunca”, escribió hoy la comunicadora en su cuenta oficial de Instagram. “Con colegio y jardín infantil listos, nos vamos en tres semanas”, agregó.

“Con muchas ganas de enfrentar esta nueva etapa junto a @franklawn y con esperanza de todas las puertas y ventanas que se abrirán para nuevas posibilidades. Es un cambio de vida que abrazamos con muchas ganas”, reflexionó en una publicación que encontró un amplio apoyo de sus seguidores.

“En un comienzo nos íbamos a Miami, luego a Dubái, pero después, cuando Jon habló con sus jefes, dijeron que para ellos era súper obvio que Jon tenía que estar en Inglaterra porque él es de allá y además es un punto mucho más céntrico para los lugares donde él tiene que viajar, como Pakistán. Desde Chile son como dos días de viaje hasta allá, entonces no es muy eficiente”, puntualizó en lun.com.

“Esto es un cambio de vida, nos vamos sólo con pasaje de ida”, sentenció Ortega, quien reconoció que “para mí, Inglaterra era el mejor destino y siempre me ha gustado mucho esa cultura. Y a nivel personal, siempre tuve ganas”.

“Y como están los papás de Jon, vamos a tener redes que nos ayuden. Porque mi mamá vive en el sur y mi hermana, que vive en Santiago, también tiene dos hijos”, enfatizó la también modelo e influencer, quien sinceró saber “que este es un cambio bien extremo, pero es un cambio que quizás estaba buscando”.

“Creo que es el momento, los niños (sus hijos, Ollie, de cuatro años; y Siena, de dos) están en súper buena edad: lo suficientemente independientes, pero lo suficientemente chicos para que no sea un cambio tan abrupto. Y ya estoy cerrando el telón, sólo estoy con los compromisos que tenía de antes. Mi cabeza ya está afuera”, dijo.

“Ahora Jon va a viajar más. Pero tengo la esperanza de que al menos sea distinto. En Chile estábamos muy lejos de todo y, por los tiempos de vuelo, él sumaba casi una semana adicional. Y me va a ayudar mucho tener a los papás de Jon cerca”, reconoció Ortega.

Valeria Ortega reveló que se va del país en tres semanas más junto a su esposo e hijos. Fuente: Instagram @vale_ortega.

Tan convencida está de este nuevo proyecto, que la periodista aseguró que ni siquiera le preocupa tener que dejar sus trabajos en el país para apostar por un futuro incierto en lo laboral.

“Toda la vida he trabajado un poco lo mismo. A los 14 años volanteaba, después fui modelo, luego me metí a la televisión. ¿Y qué pasa si tengo otras habilidades? Podría administrar una peluquería, tener una boutique”, advierte.

“Estoy abierta a todo. Me gusta partir de cero, aún me siento joven y tengo ganas de hacer muchas cosas. Y si fracaso, bueno. Mi marido me apaña en todo y le gusta la idea. No se trata de estar echada esperando que él llegue con las lucas a la casa. Quiero hacer cosas por mí”, finalizó.