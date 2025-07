Mateucci advierte a nueva pareja de Daniela Aránguiz: “No sabes lo que te espera”

En medio de las crecientes especulaciones sobre su vida amorosa, Daniela Aránguiz confirmó que está saliendo con un nuevo galán, y se trata del hermano de Raimundo Cerda, ‘Cuco’.

La opinóloga compartió detalles en el programa “Hay que decirlo”. “ Puedo tener la suerte de estar saliendo con un hombre mucho más joven que yo, y minísimo. Más adelante, si es que esto sigue, les contaré quién es ”, expresó Aránguiz, dejando a sus seguidores intrigados sobre el nuevo romance.

Sin embargo, ya se especulaba quién era y no era necesaria la confirmación. Además ella misma luego subió una foto con el joven.

Reacciones y especulaciones

Luis Mateucci, ex pareja de Aránguiz, fue consultado sobre la situación en el mismo programa. Su reacción fue de incomodidad, y no dudó en cuestionar la seriedad del nuevo romance.

“La palabra amor yo no la usaría en este caso. ¿Qué van a llevar seis meses?”, comentó entre risas, sugiriendo que el vínculo podría no ser tan profundo.

Sin embargo, Mateucci aclaró que el galán no era Cerda, sino alguien más. Según él, Aránguiz le envió una foto de su nuevo compañero, probablemente con la intención de provocar celos. A través de Gissella Gallardo, Aránguiz hizo llegar un mensaje al panel del programa, alegando que Mateucci se estaba “colgando” de su fama. También expresó su disposición a hablar sobre su romance en el programa, pero con la condición de que Mateucci no estuviera presente, algo que el equipo del programa no aceptó.

El ex de Aránguiz no ocultó su descontento y lanzó fuertes críticas hacia su expareja. “Me molesta que esta chica se crea superior y crea que ella es alguien importante y puede sacar a quienes ella quiere”, afirmó.

Cuando le preguntaron si Cuco Cerda era el nuevo amor de Daniela, Mateucci lo negó, a pesar de que parecía coincidir con el perfil que ella había descrito. “Lo encontraría muy ridículo. Habló muy mal de él y de su hermano. Yo le pregunté y me dijo que no era él. Me lo negó y me mostró fotos de otro”, aclaró Mateucci, reafirmando que el nuevo interés romántico de Aránguiz no es Cerda.

Además, lanzó una dura crítica al vínculo, afirmando que no era amor verdadero. “ Eso no es amor, es pantalla. El único amor de Daniela Aránguiz en su vida es la televisión ”, sentenció.

Finalmente, el argentino dejó un consejo para el nuevo interés de Aránguiz, advirtiéndole sobre las complicaciones que podría enfrentar al estar con ella. “Le daré un consejo al pibe de Viña. Salí corriendo de ahí, no sabés lo que te espera. Y vos, Daniela, deja de hablar de mí”, cerró Mateucci.