Pedro Campos se despide de “Nuevo Amores de Mercado”: “Agradezco cada lágrima, incluso cada hostigamiento e insulto”

El remake de la teleserie chilena “Nuevo Amores de Mercado” llegó a su fin. Pedro Campos, quien interpretó a los gemelos Pelluco y Rodolfo, se despidió de sus personajes a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

El culebrón finalizó con un alto rating. En su cuenta de Instagram, el actor agradeció a todos los que formaron parte de esta aventura, destacando la importancia de los personajes que interpretó.

“Gracias, gracias, gracias eternas a todos y todas quienes fueron parte de esta aventura”, escribió Campos, reflejando su gratitud hacia el equipo de producción y la audiencia que siguió la historia.

Un viaje emocional

Pedro Campos también compartió su reflexión sobre el doble rol que desempeñó en la serie. “Pelluco y Rodolfo son de los personajes más entrañables y divertidos que me ha tocado estudiar e interpretar. Íconos de la cultura popular de nuestro país y que tuve la fortuna de re-visitar”, expresó el actor.

La elección de Campos como protagonista generó reacciones mixtas. Si bien recibió numerosas felicitaciones, también enfrentó críticas en redes sociales desde que se anunció su rol principal. “Agradezco todos los miles de ataques de risa que teloneaban los sets de esta linda teleserie. Las sonrisas me hicieron el camino más fácil. Agradezco la confianza que tuvieron al entregarme este desafío”, manifestó, refiriéndose a la experiencia que vivió durante la filmación.

El actor no eludió las críticas que recibió a lo largo de su carrera. “Agradezco cada obstáculo, cada lágrima que fue parte de este proceso. Incluso cada hostigamiento e insulto. Quizás no saben que uno se hace más resistente. Gracias porque me hicieron un actor y persona más arrojado y valiente”, comentó, reconociendo que los desafíos lo llevaron a crecer personal y profesionalmente.

Pedro Campos cerró su mensaje: “Pero sobre todo; agradezco a los miles y miles que nos vieron y nos entregaron su tiempo y corazón para divertirse y pasar un buen rato con esta historia, para redescubrirla o verla por primera vez. A todo el equipo un abrazo fraterno. No lo habría logrado sin ustedes. Amores de Mercado 2025. Fin”, concluyó.