Mónica Godoy habló sobre la falta de producciones dramáticas en la televisión: “Es súper triste porque cada vez hay menos ficción nacional”

La actriz Mónica Godoy está nuevamente en la televisión, pero lejos de su zona de confort que son las teleseries y las producciones de ficción: ella es una de las participantes de la competencia de cocina de Chilevisión, “Top Chef VIP”.

En su introducción al programa culinario, Mónica señaló que está mostrándose en las cámaras sin un personaje con el cual escudarse en una ficción. Lejos están las batallas de teleseries, siendo Mega el único canal produciendo obras de ficción. En conversación con Publimetro, la actriz fue consultada sobre su el estado del área dramática en la televisión.

“La verdad es que es súper triste porque cada vez hay menos ficción nacional. Eso reduce un montón las posibilidades, no sólo de trabajo sino de de crear una identidad a través de la ficción, que creo que es muy importante. Las áreas dramáticas cada vez van desapareciendo más y van apostando por otro tipo de proyecto”, partió declarando la artista.

El cambio de la industria

Mónica Godoy confesó que no sabe exactamente por qué se dejó de apostar por obras de ficción en la televisión abierta. “Creo que la industria televisiva y sobre todo de teleseries ha cambiado muchísimo. Los proyectos ya no son como antes, no cuentan con los mismos presupuestos, con elencos mucho más pequeños y con historias también un poco más débiles”.

“Entonces empieza a dejar de ser estimulante tanto para los que trabajábamos en ella como para las personas que ven mi producto. Si tú me preguntas cuál es la solución, no tengo idea. Tendría que haber apoyo tal vez estatal, dirigido a la ficción nacional”, agregó la actriz.

En esa misma línea, Godoy teorizó que algo debe suceder a nivel monetario, “los presupuestos de grandes elencos, grandes equipos de producción, locaciones, vestuarios, todo se encarece. Está todo cambiando, evolucionando hacia las plataformas”.

No porque el escenario para las actrices y actores cambió a diferencia de inicios de siglo, Mónica se va a quedar con los brazos cruzados. “Yo he estado también súper entretenida tomando nuevos proyectos, haciendo un programa como ‘Amigas en viaje’ aquí en Chilevisión con la Cata Olcay; produciendo teatro, produciendo y gestando esos proyectos”, detalló.

“La verdad que mi conexión en el último tiempo con mi profesión y con la actuación ha sido el teatro. Estoy feliz porque tengo tiempo para tomar este tipo de proyectos, por ejemplo para poder viajar, para manejar y ser dueña de mi vida y mis tiempos. Eso ha sido maravilloso este último tiempo”, cerró.