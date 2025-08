“Soy el hombre del tiempo de Chile, los demás son réplicas”: Iván Torres se tiene toda la fe

El meteorólogo de TVN Iván Torres, se ha convertido en un ícono en la televisión nacional, llevando más de tres décadas pronosticando el tiempo en la pantalla chica. Su carrera, que comenzó como un experimento de seis meses, se ha consolidado como una de las más exitosas en el ámbito de la meteorología en el país.

PUBLICIDAD

En conversación con La Cuarta, y con toda la fe, aseguró que: “Soy el hombre del tiempo de Chile, los demás son réplicas” .

A lo largo de los años, Torres ha destacado la importancia de ser un meteorólogo responsable. “He sido criticado por diferentes direcciones que han pasado por los programas, porque no soy tan exagerado”, afirmó, refiriéndose a su estilo de pronóstico que se aleja del sensacionalismo.

En su carrera, ha enfrentado varios desafíos, incluyendo la competencia en el campo. A pesar de esto, Iván mantiene una actitud positiva y considera que la competencia entre meteorólogos es “sana”. “Me preocupa lo que yo voy a entregar, nomás”, sostuvo.

Sus inicios en la TV

Al citado medio le comentó que “cuando llegué a TVN era un experimento por seis meses, pero enganchamos bien con el Jorge Hevia y la Margot (Kahl). Después era por un año, y ya después me quedé. Ya llevo treinta años".

“No sé si soy rostro o caracho, pero por ahí ando. Yo creo que abrí las puertas para que otros canales tuviesen meteorólogos, a pesar de que ya había", agregó Torres.

Con respecto a la competencia, aseguró que “de diez meteorólogos hay once opiniones, siempre. Que nos pongamos de acuerdo es muy difícil. Porque la meteorología es una ciencia bastante abstracta en algunos aspectos. No es lineal, tampoco".

"He escuchado cosas que no tienen sentido de personas que se creen meteorólogos. Si tú eres periodista y te ponen una persona que no es periodista a hacer notas, te va a molestar. A mí me pasa lo mismo. Hay suficientes meteorólogos como para estar hablando de meteorología. Y no basta con saber un poco, porque tú puedes sacar información de acá (enseña el celular)“, manifestó.