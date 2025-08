“Ella se tomó pésimo ese comentario, me gritoneó”: Hugo Valencia habló de la conversación que terminó molestando a Daniella Campos

Hace unas semanas, un terremoto se vivió en “Zona de estrellas” después de que Daniella Campos saliera furiosa del estudio seguido a una pelea con su compañera de panel, Adriana Barrientos. La gemela terminó siendo desvinculada de Zona Latina por abandono de labores.

Considerando este escándalo que marcó un antes y un después en “ZDE”, quien contrató a Paula Escobar como su reemplazo, el periodista Hugo Valencia fue consultado sobre la figura de Campos durante su aparición en el podcast “Todo se sabe”.

“Cuando se vuelve ‘Danieya’ se apodera Anabelle de su cuerpo y es un demonio”, partió bromeando. Tornando la discusión a un tono más serio, el panelista señaló que “yo creo que ella es una buena profesional, comprometida con su pega, pero con sus opiniones, -yo se lo dije, no es nada que no se lo haya dicho en su cara-, se pasaba un par de pueblos”.

“Ella se tomó pésimo ese comentario”

“Ella nunca se tomó bien este comentario. De hecho, en algunas ocasiones me gritoneó y me palabreó por decirle en el mismo tono que estoy hablando”, añadió.

“Yo le dije en una ocasión a Daniela: ‘mira, tú puedes tener la opinión que tú quieras de Daniela Aránguiz o Raquel Argandoña, que son dos de sus archienemigas televisivas, pero si en los calificativos que ocupas pasamos a una desnotación tan profunda, el resto quedamos sin argumentos para hacer el contrapunto o seguir discutiendo’”, recordó.

Hugo afirmó que Daniella cruzaba la línea entre una opinión y un insulto al hablar sobre alguno de los personajes de la farándula. “Ella se tomó pésimo ese comentario, me gritoneó. Me dijo un par de cosas que no voy a repetir. Se paró de la pauta, se fue, pegó un portazo”, contó.

A pesar de esto, el periodista señaló que siempre dejaron los conflictos en el trabajo y no llegaban más allá. Por lo mismo, Hugo se comunicó con ella cuando fue desvinculada, y asegura no tener una mala relación con la gemela. “Lo que pasa en la tele queda en la tele, es una regla mía que creo que Daniella comparte”, reflexionó.

Con respecto al día de la renuncia, Hugo teorizó que la periodista quedó enojada después de que él estaba de acuerdo con la elección del columnista Larry Moe tras escoger a Daniela Aránguiz como la panelista del año.