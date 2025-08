Lola Melnyck se sinceró tras perder su querella en contra de Laura Landaeta: “Pensé que iba a sentirme mucho peor”

A “Podemos Hablar” llegó la modelo Lola Melnyck, quien se encontraba de visita en el país para asistir a las audiencias de su juicio en contra de Laura Landeta. Ella se querelló en contra de la periodista por injurias graves reiteradas tras haber asegurado que la rusa era scort y estafa a adultos mayores en Argentina. La comunicadora terminó siendo absuelta.

PUBLICIDAD

“Yo pensé que iba a sentirme mucho peor, pero estoy súper tranquila porque cuando uno siente y sabe que tiene razón, como yo, se siente tranquilo”, manifestó Melnick a sobre el fallo dictaminado por la jueza.

“Durante estos dos días yo creo que viví todas las emociones que te puedas imaginar... Rabia, frustración, yo llegué a temblar de nerviosa. Más que de nerviosa, de rabia al decir ‘¿cómo estoy escuchando todas estas mentiras?’, ‘¿cómo estoy escuchando todo ésto y está siendo impune?’, ‘¿cómo esta gente se atreve a mentir tanto frente a un magistrado?’”, continuó.

“Me parece bastante peligroso, porque esto convierte a todos los periodistas de Chile en impunes, o sea, no se les puede querellar contra ellos. No se puede hacer justicia frente a algo, no se les pide que entreguen pruebas, no se les puede pedir que presenten las fuentes, no se les puede exigir absolutamente nada”.

Su crítica a Laura Landaeta

Ella también calificó a Landaeta como una mujer infeliz, diciendo que “yo veo a Landaeta y tengo que decirte que ella me produce pena porque la encuentro infeliz, es una mujer frustrada. Yo no sé que le pasó en la vida, yo no sé que pena tuvo o que desgracia tuvo en su vida para llegar a este punto de hacer tantas cosas negativas a la gente”.

La periodista en el año 2004 publicó un reportaje en La Nación Domingo acusando a la modelo de tener un pasado oscuro, algo que siempre ha negado. “Creo que este artículo fue encargado por alguien”, teorizó Lola.

Mientras que en relación a las acusaciones de estafa en contra de adultos mayores en Argentina, ella aseguró que nunca han habido pruebas, sumando que “yo hasta el día de hoy quiero saber quienes son las víctimas y qué fue exactamente que les saqué y en qué los engañé, con qué propiedades me quedé “.

PUBLICIDAD

En cuanto a cómo definiría a Laura Landaeta trás todo este proceso, la ex Morandé con Compañía dice que la periodista es una “vende humos, pero una vendedora de humos bien negativa”.

Recordando lo mal que lo pasó luego de la publicación del reportaje en el año 2004, Lola manifiesta haber quedado estigmatizada públicamente, recibiendo nulo apoyo hasta ese momento. “Yo estaba absolutamente sola y no había nadie que me defendiera, hasta que justamente apareció una persona que sí lo hizo... Quien me extendió la mano fue Italo Passalacqua, fue tan bonito que aquel día me conseguí el teléfono de él y se lo agradecí”.