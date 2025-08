“Te vas a enterar de algo que no conocías de tu marido...”: Lola Melnyck sorprendió a Diana Bolocco con inesperada confesión sobre Cristián Sánchez

Este viernes por la noche, Lola Melnyck visitó el set de “Podemos Hablar” para una sincera conversación con Diana Bolocco, en donde hasta el marido de la animadora Cristián Sánchez salió al baile.

“¿Cuándo partiste tu relación con Cristián?“, fue la consulta de la rusa a la hermana de Cecilia Bolocco que provocó un grito de sorpresa de parte de la animadora. Ella hizo memoria y señaló que se empezaron a conocer alrededor del verano de 2007.

“¡¿Qué cresta hizo mi marido?!“, preguntó Diana mientras se llevaba su mano a su rostro. Inmediatamente, Lola comenzó su relato: ”Era el Festival de Viña y a mí me tocó trabajar. Yo venía de vuelta del ojo del huracán, estaban hablando de mí (...) Yo estaba acabada, cansada, agotada emocionalmente".

Melnyck señaló que ella estaba encargada de cubrir el Festival, en donde tenía que trabajar todo el día. Un día estaba sola en el backstage, en donde asume que se veía destruida, cuando se acerca Cristián Sánchez.

El público se comenzó a manifestar, pero en tono de broma Diana pidió seriedad porque se podía enterar de algo que cambiaría todo. “Te vas a enterar de algo que no conocías de tu marido”, advirtió.

El relato de Lola Melnyck sobre Cristián Sánchez

Él le consultó cómo estaba, y Lola hizo el alcance que no acostumbra a abrirse con las personas, ya que era “bastante arisca”. Sin embargo, le confesó al animador que se encontraba pésimo y no sabía cómo devolverse al hotel, por lo que Cristián le ofreció su ayuda. “Qué amoroso y desinteresado además”, exclamó Diana.

Sánchez consiguió una van y le dijo que se fueran juntos al hotel. Ellos empezaron a hablar, por lo que él le sugirió que no se fueran a dormir. “Nos bajamos al lado del Enjoy, habían unos banquitos y yo estaba en la oscuridad con Cristian afuera del casino conversando durante un buen tiempo”, narró.

“Hacía frío y uno no podía mantener tanta distancia porque hacía frío (...) Me dice ‘vamos a bailar’, me agarra de la mano y me lleva a la discoteque del Enjoy (...) Estuvo cuidándome todo el rato, me consoló. Después me fui a dormir, no me acuerdo qué pasó con tu marido. No sé si consoló a alguien más”, agregó Lola.

“Al otro día me desperté con dos titulares de diarios diferentes. Uno decía que yo pasé la noche con DJ Méndez y el otro decía que pasé la noche con Daddy Yankee, siendo que yo pasé la noche con tu marido”, dejando atónita a la animadora.