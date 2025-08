Carola Urrejola rompe el silencio por José Miguel Villouta: “Lamento que una persona adulta le eche la culpa a otra de un fracaso de vida”

La periodista Carolina Urrejola respondió a las recientes declaraciones de José Miguel Villouta, quien la mencionó en una columna donde criticó a la comediante Natalia Valdebenito y la acusó de perjudicar su carrera.

En su escrito, Villouta alegó que Valdebenito utilizó su programa para dar voz a quienes lo acusaron de misógino debido a un polémico tuit. “Hasta Carolina Urrejola -periodista de análisis político del programa más importante sobre el tema en Chile- se sumó a la turba que Valdebenito encendió” .

También mencionó que tiene un tuit de Urrejola fijado en su Instagram como un recordatorio de su impacto. En este tuit, Urrejola respondía a una pregunta de un usuario de redes sociales que indagaba sobre quién era Villouta, y ella sentenció que “Es un sujeto que puede odiar con mucha intensidad a las mujeres. Onda más allá de lo razonable en el universo de las relaciones humanas. Te lo digo por experiencia propia”.

En ‘Primer Plano’, Urrejola fue consultada sobre las acusaciones de Villouta, con quien trabajó en el pasado en el programa El Interruptor, transmitido por Vía X. Urrejola expresó su descontento ante las palabras de su colega, señalando que “Yo lamento que una persona adulta le eche la culpa a otra de un fracaso de vida tan estrepitoso, como que también hay que responsabilizarse por las propias acciones”. Además, añadió que las declaraciones de Villouta reflejan un “machismo bien grande”, al atribuirse el éxito de las mujeres con las que ha trabajado. “Creo que en eso él está profundamente equivocado”, manifestó.

Urrejola subrayó que no se debe menospreciar el esfuerzo de las mujeres en el ámbito laboral, afirmando: “Yo no creo que él deba apropiarse del éxito de las mujeres que trabajaron con él y mucho menos denostarla y por décadas insultarlas”. También comentó sobre el comportamiento de Villouta, asegurando que “las actitudes que ha tenido esta persona han sido totalmente en esa línea, de un matonaje permanente y ahora, además, victimizándose”.

Urrejola finalizó su intervención diciendo que prefería recordar a Villouta “al José Miguel del pasado”.

Villouta acusó a Urrejola de traición por su decisión de dejar Vía X para continuar su carrera en TVN y luego en Canal 13. En ese momento, Villouta expresó su sentimiento de traición, al decir: “Para mí fue súper fuerte trabajar con Carola Urrejola en El Interruptor, enseñarle un montón de cosas, darle una tribuna, con un público especial, un público que hasta el día de hoy me quiere, y verla que, a los dos años, estaba afuera del Vaticano, muy parada y muy bonita”.

Villouta también argumentó que su colega no tenía derecho a manifestar su apoyo a las causas homosexuales mientras trabajaba en Canal 13, señalando: “Cuando vi que se fue a trabajar a Canal 13 (entonces estación católica), me sentí muy traicionado y me siento con todo el derecho a criticar”.

La respuesta de Urrejola a estas declaraciones fue directa, utilizando su cuenta de Twitter para expresar su opinión: “Alerta de Villouta pelándome en la tele? Supérame. It’s been years now”. También aclaró que cualquier afirmación sobre su oposición a los homosexuales o a la adopción gay era “mentira”.