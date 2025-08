“Fue un hoyo financiero gigante”: exesposa de Francisco Kaminski revela que el animador la dejó endeudada por 30 años

En una reciente entrevista en el programa Only Fama, Edith Poblete, exesposa del animador Francisco Kaminski, rompió el silencio para relatar la difícil situación económica que debió afrontar luego de su separación.

Su testimonio se produce en medio de la controversia que rodea al locutor radial, actualmente vinculado mediáticamente al denominado “Rey de Meiggs”, José Felipe Reyes Ossa, y a Wilson Verdugo, señalado como autor intelectual del asesinato del comerciante.

Poblete conversó con el periodista José Antonio Neme, revelando que en 2010 ambos compraron un departamento en San Damián por 18.000 UF. Sin embargo, tiempo después descubrió que Kaminski había hipotecado la propiedad por 380 millones de pesos, sin informarle.

“Nada hacía presagiar que cuando se fue, me llega una demanda por el banco de embargo, porque él había sobre-endeudado el departamento (...) una demanda de millones que valía más que el departamento” , relató.

La exesposa aseguró que el animador se desligó completamente de la obligación financiera: “Él se sintió pagado con su 50% y no respetó ninguno de los papeles firmados, ni nada (...) Se debía más de lo que valía el departamento. Fue un hoyo financiero gigante” .

Según contó, casi un año después del quiebre matrimonial recibió la orden de embargo. “Nos queríamos morir, nos pusimos en contacto con el abogado”, señaló, agregando que en ese momento aún confiaba plenamente en Kaminski. “Yo ponía las manos al fuego. Cuando me separé (...) me decían ‘tienes que dejar todo en limpio ahora’. Y yo ‘no, no, no’, confiaba completamente en él. Nunca vi nada malo, ni cosas extrañas en él. Siempre quiso trabajar, lo vi siempre trabajando y todo era para el fondo familiar”.

Poblete explicó que, con la ayuda de su familia, logró salvar la propiedad, aunque debió adjudicarse completamente la deuda, sin que el animador se hiciera cargo: “Yo asumí la deuda con todo (...) Yo no saqué un crédito por él (...) Se la tuve que pagar al banco y salir adelante como sea, con una mano y la otra atrás”.

Enseguida, la mujer sorprendió al revelar la cifra que le quedó por pagar la comprometió por décadas: “Yo quedé endeudada por 30 años (...) con una cuota de 1.800.000. Me da mucha vergüenza” .

Además, quiso dejar claro que su intención no es atacar a Kaminski, sino contar su experiencia: “No vengo a hacer pedazos a nadie. Muchos años han hablado de mí, que lo mantenía (...) No soy una mujer tonta, trabajo. Hicimos una comunión de familia, tú no te imaginas que tu pareja te va a dejar así. No es un tema, que de repente decían ‘pucha, qué eres tonta’, ‘¿cómo le diste esto?’, ‘¿cómo esta mujer mantuvo a este hombre?’”.

“Uno no se imagina estas cosas, uno se casa para toda la vida”, cerró la mujer. En tanto, Francisco Kaminski no se ha referido a las declaraciones de su expareja.