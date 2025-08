Jean Paul Pineda responde a Faloon Larraguibel: “¡Yo estoy al día y siempre estaré para ellos!”

Jean Paul Pineda desmintió las acusaciones de su exesposa, Faloon Larraguibel, quien lo acusó de no hacerse cargo de la pensión alimenticia de sus hijos y de no verlos desde hace dos años. En el programa ‘Podemos Hablar’, Faloon afirmó que el exfutbolista no ha brindado apoyo económico ni ha intentado establecer contacto con sus hijos durante ese tiempo. Según ella, si Pineda realmente quisiera ver a sus hijos, debería solicitar visitas de manera legal.

La situación se intensificó tras la denuncia de Faloon por violencia intrafamiliar a principios de 2024, que resultó en una orden de alejamiento vigente contra Pineda. En este contexto, la ex Yingo relató que “hace aproximadamente dos años que no le da nada a sus hijos”.

Las declaraciones de Faloon

Durante su intervención en el programa, Faloon fue contundente al afirmar que Pineda ha estado ausente en la vida de sus hijos. “No, tampoco, nada”, contestó cuando se le preguntó si el exfutbolista había intentado ver a los niños. Además, subrayó que “yo no puedo (intentar que los vea), tampoco lo haría porque si él tuviera la intención de verlos, él haría de forma legal, pediría de forma legal las visitas, porque ahí yo no me puedo oponer, porque la estaría pidiendo por un juzgado”, comentó.