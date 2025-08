Carmen Gloria Arroyo revela que lo ha “pasado muy bien” en la previa a su boda con Bernardo Borgeat: “Ha sido como una renovación de la relación”

Fue en enero de este año que la mediática abogada de TVN, Carmen Gloria Arroyo, y su pareja de más de una década, el argentino Bernardo Borgeat, sorprendieron a sus miles de seguidores de redes sociales al anunciarles que en agosto contraerían matrimonio.

PUBLICIDAD

Una noticia que hicieron pública a través de un sentido registro audiovisual en sus cuentas de Instagram, donde recordaron todo el camino que han recorrido juntos en los últimos 12 años.

Los preparativos de Carmen Gloria Arroyo

Y este martes 5 de agosto, a poco menos de dos semanas de concretar su compromiso nupcial, la Jueza dio cuenta de cómo ha sido este proceso en los últimos días, uno que reconoce haber disfrutado mucho y que espera finalice con una entrañable ceremonia.

“Nos habían preguntando mucho, los amigos incluso nos molestaban harto”, reconoce la abogada, quien en diálogo con lun.com revela que sólo unas semanas antes de la propuesta matrimonial de Borgeat, el tema surgió entre ambos de forma espontánea.

Nos habían preguntando mucho, los amigos incluso nos molestaban harto — Carmen Gloria Arroyo

“Lo irónico de todo esto fue que un mes antes que me pidiera matrimonio habíamos salido a comer y conversamos, por iniciativa mía, claramente, porque nos habían molestado hace muy poco con lo del matrimonio, y le digo que no necesitamos casarnos, que estamos bien así, que la próxima vez que nos pregunten digamos que no nos pensamos casar, que no estamos ni ahí con eso, y él me decía ‘sí, claro’. Eso fue en diciembre, y en enero me regala el anillo”, cuenta la Jueza, quien asume que este paso es una “renovación de la relación”.

“Siento que esto ha sido como una renovación de la relación, tanto para nosotros como pareja, como para nuestros hijos y amigos. Para muchos de ellos ha sido súper importante que demos el paso. Algunas me tratan como si me hubiera vuelto más importante. Hay gente que cree mucho en la formalidad, yo no tanto, pero me gusta. Lo he pasado muy bien”, confiesa la figura de TVN, quien recuerda las primeras complicaciones que supuso la búsqueda de un centro de eventos apropiado para recibir a un grupo reducido de invitados, en un escenario que replicara su vida cotidiana de hogar.

“Nos complicamos con qué hacemos con 100 personas y los baños, los estacionamientos. Tampoco queríamos algo gigante, sino que se mantuviera la cosa familiar e íntima, como en la casa. El lugar está cerca de donde vivimos, tiene la posibilidad de poner parrilla, que para Bernardo es muy importante. Entonces, mantenemos el carrete de casa, pero en un centro de eventos”, explica.

PUBLICIDAD

El lugar está cerca de donde vivimos, tiene la posibilidad de poner parrilla, que para Bernardo es muy importante — Carmen Gloria Arroyo

“Lo otro que fui soltando heavy fue con el traje de novia, porque partí súper pudorosa. Decía que no me iba a casar de blanco, ni vestido largo, cómo se les ocurre”, prosigue Arroyo, quien finaliza recordando una conversación con Tonka Tomicic que le dejó en claro lo que debía hacer con su traje de novia.

“Un día mi querida Tonka me dice: ‘Sabes qué, basta. ¿Cómo que no eres novia? ¡Sí eres novia, y qué importa la edad! Debes verte como novia, ya corta la tontera’. Y a partir de ese minuto me relajé y dije tiene razón”, finalizó.