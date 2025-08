"En la calle la gente me gritaba cosas": Josefina Montané recordó el duro precio de interpretar a “La Flexible” en “Soltera otra vez”

En 2012, Josefina Montané saltó a la fama con su primer papel en televisión: Nicole, más conocida como “La Flexible”, en la exitosa teleserie Soltera otra vez de Canal 13. Su personaje, que se involucraba sentimentalmente con el novio de Cristina (Paz Bascuñán), causó furor entre los televidentes, pero también un fuerte rechazo que, según ella, traspasó la pantalla.

Más de una década después del estreno, Montané abrió su corazón en una conversación con Javiera Quiroga, donde repasó lo difícil que fue enfrentarse a la sobreexposición y a la falta de filtro del público que no distinguía entre ficción y realidad.

“Fue súper violento porque yo no estaba preparada”, confesó la actriz en “Más que titulares”. “Desde siempre soñé ser actriz, y llega la oportunidad para hacer esta teleserie y yo estaba en mi salsa, lo di todo por hacer el personaje, pero sale la teleserie al aire y digo chucha…”, relató.

A medida que el éxito de la producción crecía, también lo hacía el nivel de hostilidad que recibía en la calle. “A mí me costó separar al personaje de mi vida, y todo lo que le llegaba a Nicole, me lo tomaba de manera personal”, explicó. “Y fue así como en la calle la gente me gritaba cosas: ‘perra’, ‘puta’, ‘te cagaste a la Cristina’”.

A pesar de las agresiones verbales, Montané también vivió momentos de reconocimiento y cariño por parte de los seguidores del programa. “Yo recuerdo estar tres horas tomándome fotos con la gente, pero una vez dije que no, estaba con mi hija celebrando el Día del Niño y me putearon de arriba a abajo”, recordó.

Hoy, con más experiencia a cuestas, Josefina mira hacia atrás con perspectiva y gratitud. “Igual uno se lo debe a la gente, gracias a esas personas uno está donde está”, cerró.

Antes de convertirse en actriz, Josefina Montané fue una reconocida modelo de Elite Model Management. Además, cursó estudios de diseño gráfico antes de dedicarse por completo a la actuación, carrera en la que debutó oficialmente con la mencionada teleserie, dirigida por Herval Abreu.