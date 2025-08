Jorge González reaparece con reveladora entrevista donde cuenta el origen de sus nuevas canciones y reconoce que “ya no me interesa el sexo”

Jorge González sorprendió a sus seguidores con una reveladora entrevista que ofreció esta semana a un sitio nacional especializado en música, donde contó detalles de su participación junto a Colombina Parra para el lanzamiento en una plataforma digital de ocho nuevas composiciones, repasó temas de contingencia como la irrupción de la Inteligencia Artificial y los músicos-influencers, y abordó su actual relación con la sexualidad y afectos.

Fue en el sitio larata.cl donde el ícono de la escena musical chilena reveló que pese a su convalecencia, tras haber sufrido de un accidente cerebro-vascular en 2015, su capacidad creativa se mantiene intacta, al punto que “no necesito una cosa que me dé ideas porque las tengo de sobra, ya que siempre las tuve”.

Las confesiones de Jorge González

Instalado en su hogar, el artista se abrió en un íntimo diálogo con Emiliano Aguayo, periodista responsable de los libros “Maldito Sudaca” e “Independencia Cultural”, con quien repasó incluso aspectos de su vida íntima, donde reconoció que “ya no me interesa el sexo”.

Al principio grabamos para el recuerdo, en el teléfono. Luego me sentí capaz de grabar. Considera que antes no podía hacer dos cosas a la vez — Jorge González

“Es que es parte de mi vida hoy (la separación entre el seso y el amor). O sea, ya no me interesa el sexo. No me interesa gustarle a las minas, para nada”, señaló el artista, quien fiel a su estilo deslenguado enfatizó en que “tampoco creo que si me interesara resultaría”.

“Me he fijado que varios caballeros de mi edad o mayores, todavía andan mirando a las cabras chicas y pensando dónde la van a poner. Pero, ya no se les para como antes y andan con un viagra para que pase”, sinceró.

“No veo para qué. Creo que la actividad sexual está un poquito sobrevalorada. Claro, es rico y es fantástico, y hasta puede llegar a ser trascendente. Pero, sobrevalorada como la meta final de todo”, puntualizó González.

“Sí, eso sí, y pensándolo, por ejemplo, con Jacqueline (Fresard, su primera esposa). O sea, yo sí tuve sueños románticos con ella. Y es curioso, porque hace unos años sí los tenía sexuales. Antes soñaba que me garchaba a alguien. Ahora, tal como dice esa letra (‘Ya no tengo sueños sexuales’, uno de los temas que publicó en Bandcamp), sueño que le toco la espalda. Y eso, en el sueño, era lo máximo”, explicó.

“Y me desperté con esa sensación romántica del tipo que se va para la casa luego que recién le dio el primer beso a su polola, saltando en una pata. Esa es la sensación que tengo ahora”, aseveró. “Y encuentro que no se evalúa mucho eso. En término de cultura de masas, solo se evalúa eso de ‘te voy a hacer pedazos, mijita’, dar vuelta a la mina. Y yo siempre he estado un poco en contra de eso”, concluyó.