“No me siento para nada una heroína de mi labor”: Luz Valdivieso se sinceró sobre cómo ha sido compatibilizar su profesión con la maternidad

En la reciente edición de Revista Sarah, el rostro estrella fue la reconocida actriz nacional Luz Valdivieso, quien repasó su carrera artística, sobre cómo ha sido compatibilizar su trabajo con la maternidad, acerca del hate en redes sociales, sobre sus planes a futuro, entre otros tópicos.

A lo largo de su vasta trayectoria, la profesional del teatro tuvo tres hijos, sin duda lo más importante en su vida. Precisamente, desde la revista le consultaron si ha sido complejo compatibilizar su carrera con la maternidad.

En esta línea, Luz confesó que “yo creo que he tenido la suerte de ser una privilegiada en esta industria, he tenido harto tiempo para criar. Para entenderlo, hay que entender la pega de los actores, porque a pesar de haber hecho carrera ininterrumpida, en general yo hago una teleserie y después tengo un par de meses libres, ¿cachai? Y aunque tenga a veces jornadas de trabajo muy largas, o me toque trabajar los sábados, eso es lo que le toca también a todos los trabajadores chilenos, no me siento para nada una heroína de mi labor, todo lo contrario".

Además, reconoció que “creo que soy una privilegiada, que he tenido la suerte de poder tener tiempo para mis niños y tener tiempo para mi trabajo”.

Por otro lado, el equipo de Sarah le preguntó a la actriz sobre cómo se llevan sus hijos con la fama de ella, considerando que lo deben haber vivido desde pequeños. Frente a esto, Valdivieso señaló: “Sí, pero cuando uno está al aire con una teleserie, pasa mucho más. Y después, cuando ya no estás al aire, como que te dejan de reconocer en la calle”.

“Además yo creo que soy muy poco vistosa en la realidad, lo soy más en la tele. Creo, esto es una teoría mía (ríe). En la vida real, la gente como que me encuentra como… poquita cosa, tan chiquitita, yo soy baja. Como más vistosa en la tele, en la calle no me reconocen tanto, la verdad“, añadió.