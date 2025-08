“Yo tal vez soy una reptiliana...”: Diana Bolocco reveló la conversación que tuvo con Cristián Sánchez tras conocer de su noche con Lola Melnick

Fue en plena entrevista en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde la conductora del espacio, Diana Bolocco, se enteró que su esposo Cristián Sánchez había tenido una romántica noche con la modelo ucraniana Lola Melnick, algo que la propia protagonista le contó en ese momento y que ella desconocía.

PUBLICIDAD

Y aunque la noche de pasión entre Sánchez y Melnick ocurrió antes de que el conductor de televisión conociera a Diana Bolocco, no dejó de llamar la atención que la propia protagonista le contara a la periodista que “pasé la noche con tu marido”.

Diana Bolocco reveló detalles de la conversación con Cristián Sánchez

Por lo mismo, el tema fue obligado en el programa Plan Perfecto que también conduce Diana Bolocco, donde tuvo que abordar lo ocurrido después de esta revelación.

“¡Yo llegué a mi casa a googlear esta huevá!”, comenzó diciendo Bolocco fiel a su estilo y entre las risas de sus compañeros de panel.

Además, aseguró que no tenía idea de que su invitada contaría algo así, aunque juró que no le afectó.

“Yo tal vez soy una reptiliana, soy como de otro planeta, porque esas cosas no me importan nada. A mí lo que me importa es cuando yo he notado, porque ya llevamos muchos años, que a él le ha gustado alguien, pero es natural. Pero del pasado, nada”, indicó.

Después eso sí, contó que llamó a terreno a Cristián Sánchez apenas lo vio, que fue varios días después porque él andaba de viaje.

PUBLICIDAD

“Él tuvo que viajar a Antofagasta por trabajo y nos vimos como tres días después. Y le digo: ‘¿Oye? A todo esto, me acabo de acordar de una cuestión’. Le pregunté y me contó todo. ¡Porque me cuenta todo el hue…! Y nada, yo lo perdono", dijo.

Eso sí, añadió que lo que la hizo dudar fue la fecha en la que ocurrió todo, señalando que “obvio que me pasó algo. Mi cara fue como ‘¿qué me quiere decir?’“, sinceró.

Sin embargo, pese a todas esas dudas, Diana Bolocco apuntó que el encuentro entre su ahora marido y la modelo ucraniana ocurrió dos años antes de conocerlo.