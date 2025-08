“Cada uno tiene sus historias, sus penas y alegrías”: Dani Ride se refiere a los rumores de supuesta “victimización familiar” para llegar a la final

Luego de los rumores que surgieron sobre una supuesta llegada de Dani Ride a la final de la tercera temporada de Top Chef VIP Chile, el cantante quiso aclarar estas especulaciones, posterior a que el portal Infama señalara que se debería a una “estrategia de victimización familiar”.

En específico, a través de un video en sus redes sociales, el joven dijo “no me quiero hacer el tonto con respecto a los comentarios que se han dado últimamente en mis redes sociales”, agregando que “por supuesto, no muchos, pero igual hay algunos y que tiene que ver con este cahuín de mi supuesta llegada a la final de Top Chef VIP”.

“Para las personas que me conocen aún más profundamente, saben que esa sensibilidad es parte de mi neurodivergencia. La mía es PAS, persona altamente sensible, está diagnosticada y todo. Yo soy una persona que no puede evitar ser muy sensible, eso involucra también ser muy llorón”, explicó Dani.

Según detalló la fuente mencionada, en los próximos capítulos se vería al artista dedicando sus preparaciones a su abuela, a quien lleva a cocinar al espacio. Esto, tendría el supuesto objetivo de conmover al jurado y así asegurar su lugar en la gran final.

“Ellos solamente quieren que la cocina triunfe”

A raíz de esto, Dani Ride desmintió tajantemente que el programa estuviera “arreglado”, defendiendo la profesionalidad de los chefs. También destacó el esfuerzo de todos y cada uno de sus compañeros.

“Ellos (los chefs) no van a arriesgar su carrera, que es tan brillante, por un participante, ellos solamente quieren que la cocina triunfe”, aseveró.

“Los comentarios despectivos o que creen que hay ciertas estrategias comunicaciones. Todos los participantes se esfuerzan, cada uno tiene sus historias, sus penas y alegrías. Algunos las muestran y otros no. Está perfecto que te identifiques o no con algunos”, añadió.