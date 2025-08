Catalina Olcay hace positiva evaluación de su paso por Mundos Opuestos tras ser eliminada: “Hoy día estoy feliz de haber tomado ese desafío”

“Hoy estoy feliz de haber tomado este desafío”, aseguró a Publimetro la actriz Catalina Olcay, al evaluar su participación en el reality show de Canal 13, Mundos Opuestos, del que fue eliminada en el capítulo de este martes 5 de agosto, tras una extenuante prueba que perdió ante Valentina Concha.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la evaluación que hace Catalina Olcay de su paso por el programa de telerrealidad es totalmente positiva, indicando que se arriesgó después de varias negativas.

“Me encantó la experiencia, nunca pensé tomar la decisión de entrar a un reality, fue una llamada totalmente inesperada a la cual le dije que no varias veces y agradezco mucho que hayan insistido porque hoy día estoy feliz de haber tomado ese desafío y lo evalúo de una forma maravillosa, la verdad es que siento que me ha traído puros beneficios... mi participación con mis compañeros, la buena onda, el cariño y cómo eso se está reflejando también en el cariño del público, que ha sido muy emocionante”, señaló.

Catalina Olcay Gentileza: Canal 13

La actriz también aseguró que no tenía muchas expectativas sobre cuánto iba a durar dentro del encierro, indicando que “esperaba llegar hasta donde tuviese que llegar, la verdad, como que no entré con tanta expectativa de decir, oye voy a llegar al final o me puedo ir a la primera, siempre como viendo cómo se iban dando las cosas pero pasándolo súper bien durante el proceso".

¿Sabía que Disley estaba un poco celosa por su relación con Luis Jiménez?

Y sin duda, un tema ineludible son los supuestos celos que tenía Disley Ramos por la cercanía de Catalina Olcay con Luis “Mago” Jiménez, algo que la dejó totalmente sorprendida al ser consultada sobre si esos celos tenían algún asidero en la realidad.

“Así lo supe ahora, estando allá nunca me enteré ni de nada, obviamente creo que malinterpretó lo que era, porque yo con el Mago tuvimos una súper buena relación, súper linda, muy como de hermanos, entonces muy cercana y nos abrazábamos y todo, porque también él es súper cariñoso, pero como también yo soy muy cariñosa y soy muy de piel y como fui con todos, fui con el Mago, entonces no había una diferencia”, aseguró, descartando cualquier otro interés en el exfutbolista.

Finalmente, sobre la competencia en la que fue eliminada, Catalina Olcay descartó cualquier tipo de favoritismo.

“Creo que fue una prueba justa, creo que fue ruda, porque no era como mi fuerte el tema de la fuerza, pero creo que todo podía pasar, o sea en algún minuto también pude sacar ventaja. Creo que son pruebas justas que también tienen que ver con el azar, tal vez tienen que ver con la concentración y con las fuerzas, a mí al final ya no pude más, pero creo que las pruebas fueron justas”, cerró señalando la actriz.