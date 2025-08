“Estoy súper tranquila conmigo misma”: Natalia Valdebenito por controversia con Villouta

Natalia Valdebenito abordó la controversia generada por las acusaciones de José Miguel Villouta durante el evento Cronología de un engaño, organizado por Paula Rivas, Flor de Rap y Denise Malebrán. La comediante se mostró sorprendida ante las declaraciones del comunicador, quien la responsabilizó de haber “arruinado” su carrera.

En una conversación con Página 7, Valdebenito expresó su incomprensión ante la situación y resaltó la importancia de enfocarse en temas más relevantes que afectan al país. “Lo que se generó no lo entiendo, honestamente. Para qué voy a estar con cosas, no lo entiendo”, indicó.

Temas de mayor relevancia

Valdebenito también aprovechó la ocasión para poner en contexto la polémica, mencionando que hay asuntos de mayor gravedad y urgencia, como los mineros, el narcotráfico, los desastres naturales y la corrupción en Chile. “Habiendo tantas cosas tan importantes ocurriendo… Está pasando lo de los mineros, lo de los narcos y las FACH, desastres naturales en el mundo que también nos afectan, corrupción en Chile... están pasando tantas cosas más importantes”, añadió con énfasis.

A pesar de la controversia, la comediante defendió su postura y la importancia de dar la cara ante las críticas. “Creo que está súper bien dar la cara, sobre todo si uno no ha hecho nada malo”, expresó.

Además, compartió su experiencia con las reacciones del público, que han variado en tono y contenido. “Hoy día me preguntaban: ‘¡Oh, viniste!’, como si tuviera que esconderme. Y la verdad es que no. Estoy súper tranquila conmigo misma, con mis decisiones, con mi vida, y me considero una persona muy afortunada por eso”, afirmó.

Finalmente, Valdebenito reflexionó sobre su carrera y el esfuerzo que ha puesto en ella. “Eso aprendí. Que soy una persona muy afortunada, que ha hecho de una pizca de talento y mucha disciplina un trabajo muy añoso, y una trayectoria de la cual me siento muy orgullosa”, concluyó.