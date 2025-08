“Hace tres años que no cocino nada”: Yamila Reyna recordó el accidente que sufrió en MasterChef Celebrity

Ya son 17 los episodios que van de la tercera temporada de Top Chef VIP Chile y sin duda Yamila Reyna ha sido una de las participante a quien esta experiencia le ha significado un importante desafío, luego del accidente que tuvo en MasterChef Celebrity 2021, de Canal 13, algo que la obligó a dejar las cocinas en ese entonces.

Precisamente, sobre lo que ha sido esta nueva travesía en Chilevisión, en diálogo exclusivo con Lima Limón, la actriz reconoció que “la verdad es que ha sido un desafío volver a reencontrarme con las cocinas, estuve fuera desde el otro proyecto en el que estuve, donde me corté y quedé muy traumada, por ende no cociné nunca más“.

“Hace tres años que no cocino nada, literal en mi casa hay nuggets de pollo. Nada que tenga que cocinarse cortándose lo hago, o sea, mi verdura es la lechuga que se corta con las manos, mis cuchillos están intactos”, agregó la comediante.

Luego, la trasandina señaló que “por mi trabajo también me fui alejando y cuando me llamaron para este desafío lo pensé un montón, primero por no cocinar hace un montón de años y segundo porque no sabía si estaba lista para volver a competir, es muy exigente estar en un programa de cocina”.

“Top Chef tiene un nivel super exigente y muy alto también, entonces ha sido fuerte volver a las cocinas, me he vuelto a reencontrar. Hice el plato con el cual me corté en el proyecto anterior y fue un momento super emotivo para mi porque lo logré, y ha sido de verdad bonito, emocionante", añadió.

“Creo que ha sido el proyecto televisivo con más emociones para mí, he pasado por muchísimas emociones y en cada capítulo -y hoy que lo digo, me vuelvo a emocionar- he estado al borde de la lágrima todo el tiempo”, sentenció emocionada.