“Innecesario odiar a una persona que no conocen”: Equipo de Matilda Helo defendió su actitud en las recientes imágenes de Mundos Opuestos

Lo que debía ser un momento para compartir, terminó en una nueva discusión en el encierro de Mundos Opuestos. Y es que durante el último capítulo emitido, celebraron en la casona el cumpleaños de Juan Pedro Verdier, pero una torta que les dieron fue el detonante de la polémica.

En específico, una parte fue dividida entre los participantes del Pasado, equipo en el que está actualmente Matilda Helo. Pero la joven comió más de una porción, pues se mostró con mucha hambre. Cabe recordar que ella no suele comer de la escasa comida que les facilitan.

Las redes sociales contra Matida

Una vez más, el arma de doble filo que significa la red social X –de las más utilizadas para opinar y debatir sobre el programa–, tuvieron a su víctima, que en este caso fue Helo.

Pero desde el equipo que maneja el Instagram de Matilda quisieron sacar la voz. Sin ir más lejos, contestaron a un comentario en específico que decía: “La Matilda ni siquiera saludó a JP por su cumpleaños, lo trató de viejo en la nominación y ahora va con toda su care’ ra** a pedirle torta. La audacia de la pende**”.

“Eso es claramente una nefasta mentira”

En esta línea, en las historias del perfil de la joven, señalaron: “Primero que todo, Matilda lo saludó a penas fueron las 12 de la noche. Luego, lo volvió a saludar antes de la ‘pelea’ por la torta: todo esto lo mostraron en el extendido”.

“Punto dos, Matu se lleva muy bien con él, nunca le ha faltado el respeto, nunca lo ha tratado de viejo... Eso es claramente una nefasta mentira de los saicos que ven el reality”, siguieron.

Luego, enfatizaron que ella nunca ha tratado mala a Juan Pedro: “Matu jamás le ha contestado de mala manera, por eso en el cara a cara no dijo nada. Lo único que dijo fue ‘no voy a pelear con mis mayores’, porque ella adentro habló de él en el extendido diciendo que jamás va a pelear con JP, y hasta dijo que tampoco pelearía con la Marlen: todo eso se vio en una conversación después del cara a cara en la ‘señal fanáticos’”, indicaron.

“Tercero, ella jamás le pidió torta. Él, amablemente le cortó un pedacito y él se lo regalo, de hecho aclaró con sus compañeros del Futuro que él lo hizo porque la vio muy débil de cuerpo. Y último punto, si van a tirar mier**, tírenla bien y con cosas verídicas”, añadieron.

“Ella no le debe nada a nadie”

En una última historia, comentaron: “Y para las personas medias enfermitas de la cabeza que andan amenazando a Matu y su familia, les aclaro que es un reality show, donde todo está editado y no siempre muestran todo lo que ocurre adentro”.

“Ella no le debe nada a nadie, es un juego, es un show... dejen de ser tan fanáticos de personas que no conocen. Entiendo que su favorita es la Vale, pero Matu jamás le hizo nada, nunca fue su amiga, casi no hablaban, no le debía lealtad, nada. Ella dijo desde un principio que si tiene que jugar para salvarse, lo iba a hacer, es lo que está haciendo y la mayoría haría para salvarse si está en esa situación”, agregaron.

“Pueden dar su opinión sobre ella, pero encuentro innecesario odiar a una persona que no conocen, tirarle mier** gratis. Que yo sepa, no mató a nadie, no hizo nada tan grave para que amenacen de muerte a ella y su familia”, cerraron así el vasto texto.

Historias de Instagram (@matilda.helo)

