Un mundo ideal sobre hielo: Esta noche comienza un imperdible ciclo de “Disney on Ice” en Chile

A las 19 horas en el Movistar Arena de este miércoles 6 de agosto es la cita: se celebrará la noche inaugural del espectáculo sobre hielo “Disney on Ice”. El cual se extenderá hasta el próximo domingo 10 de agosto, cuya última función será a las 15 horas.

PUBLICIDAD

Al centro de la cancha del recinto de conciertos se encuentra la pista de hielo, en donde los patinadores mostrarán sus destrezas junto a sus trajes de los queridos personajes de Disney como Woody y Buzz Lightyear de Toy Story, Elsa y Anna de Frozen, Aladdin y, por supuesto, contará con la presencia de Mickey y Minnie Mouse.

Publimetro estuvo presente en una demostración exclusiva de lo que se viene para este ciclo de espectáculos que espera recibir a cientos de familias y entusiastas de Disney.

Disney on Ice Fuente: Publimetro

“Una oportunidad en la vida que no se puede perder”

Los invitados pudieron disfrutar de las maniobras de los patinadores y el ciclista sobre hielo, se sacaron fotos juntos a los personajes de Disney y tuvieron la oportunidad de patinar sobre hielo, mientras eran auxiliados por los profesionales.

La cantante Christell Rodríguez estuvo entre las asistentes, quien declaró su fascinación por este evento y que iba a asistir al espectáculo de apertura. “Me encanta Disney, me encanta Disney on Ice, específicamente. También me encanta patinar en hielo, entonces como que se junta todo”, comentó.

Ella señaló que no es primera vez que asiste a un show de personajes de Disney sobre hielo, lo que la trae de vuelta a su infancia. “Cuando chica vine a uno de los tantos que hicieron acá. Me acuerdo que igual fue en el Movistar, pero fue hace mucho tiempo, así que es como igual volver a la niñez”, añadió.

Disney on Ice Fuente: Publimetro

Por su parte, Dani Castro también es una fanática de Disney e incluso lució sus orejas de Minnie durante el evento. “Me encanta toda la energía de Disney, soy fan de Disney. Me siento emocionada de tener la oportunidad de venir previo al show”, señaló la cocinera.

PUBLICIDAD

Javiera Acevedo vino con su pequeño hijo de 4 años, Kai, quien se lució en la pista de hielo. La actriz señaló que vio a su retoño “chocho no se quería sacar los patines (...) Se manejaba perfecto porque estaba acostumbrado a los zapatos de esquí, y lo hizo súper bien”. Ella añadió sobre esta experiencia de ver un adelanto de Disney on Ice que es “una oportunidad en la vida que no se puede perder”.

Disney on Ice estará en el Movistar Arena desde este miércoles 6 hasta el domingo 10 de agosto, cuyas entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket.