Villouta y su fuerte réplica a Carola Urrejola: “Cuidar a mi viejo no es un fracaso estrepitoso”

José Miguel Villouta rompió el silencio y respondió directamente a los dichos de la periodista Carola Urrejola, quien recientemente se refirió a la controversia que involucró al comunicador y a la comediante Natalia Valdebenito.

Durante su participación en el programa Primer Plano, Urrejola comentó: “Lamento que una persona adulta le eche la culpa a otra de un fracaso de vida tan estrepitoso. Creo que también hay que responsabilizarse de las propias acciones”.

Las palabras no pasaron desapercibidas para Villouta, quien en conversación con Qué te lo digo, de Zona Latina, lamentó el juicio emitido por su excompañera de trabajo y defendió con firmeza su estilo de vida y decisiones personales.

“El tema ya pasó”, comenzó diciendo. Sin embargo, fue enfático al agregar: “Lo único que puedo decir es que cuidar a mi viejo (…) bañarlo, quererlo, defenderlo cuando a mis hermanas se les olvidaba que tenía una enfermedad mental (…) y ahora estar con mi vieja y cuidarla, no es un fracaso estrepitoso de vida”.

El comunicador también destacó su actual proyecto radial, que ha impactado positivamente en la vida de sus oyentes: “Tener una comunidad de productividad que armé con una radio, donde la gente me cuenta que ha salido de la depresión (...) no sé a qué se refiere con que es un fracaso estrepitoso, no sé lo que es”.

Villouta reconoció además su precaria situación económica, pero descartó que eso defina su bienestar: “No tengo dónde caerme muerto, que es verdad. No tengo Isapre, no tengo ahorros, no tengo nada. En mi cuenta corriente debo tener 300 lucas. Eso no es vivir en la miseria”.

Finalmente, criticó la perspectiva de Urrejola: “Hay varias lecturas erradas que está teniendo Carola Urrejola respecto a la realidad. Si es así como interpreta la vida de las personas que formaron parte de su pasado laboral, me imagino cómo serán sus lecturas respecto de la política”.

Y cerró: “Yo le iba a pedir disculpas respecto a un par de cosas en las que sentía que había errado, pero después de esa cuña, no lo hice”.