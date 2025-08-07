Aseguran que Eva Gómez estaría evaluando acciones legales tras ser vinculada con famosos

La animadora Eva Gómez salió al paso de los dichos difundidos recientemente en televisión, donde se aseguró que habría mantenido relaciones amorosas con el cantante Luis Miguel y con el ex chico reality Fabio Agostini. Las versiones, atribuidas a comentarios de Pancha Merino y Daniela Aránguiz, generaron inmediato revuelo en redes sociales y plataformas de espectáculos.

La polémica comenzó luego de que el panelista Sergio Rojas afirmara en el Que te lo digo que tanto Merino como Aránguiz habrían mencionado, en una conversación privada, los supuestos vínculos románticos de Gómez con ambos famosos. La situación escaló rápidamente, convirtiéndose en tema de conversación entre seguidores del programa y usuarios de redes sociales, donde se especuló incluso con conflictos personales entre las involucradas.

Lejos de permanecer en silencio, Eva Gómez respondió con determinación. “No tuve nada con Luis Miguel y tampoco con Fabio”, señaló tajante, desmintiendo de forma categórica los rumores que circularon en televisión. La animadora agregó que los dichos cruzan un límite que no está dispuesta a tolerar.

Personas cercanas a Gómez aseguran que la conductora está evaluando seriamente iniciar acciones legales, ya que considera que se ha vulnerado su honra con información sin sustento. “Rumores infundados que cruzan límites personales”, fue la expresión utilizada por la exanimadora del Festival de Viña del Mar para calificar lo ocurrido.

Por su parte, el propio Sergio Rojas, pese a haber sido quien puso el tema sobre la mesa, llamó a la cautela. “Aquí hay que tener cuidado con lo que se dice en televisión, porque se está dañando la imagen de una persona sin pruebas ni contexto”, comentó el periodista, sugiriendo que las declaraciones podrían responder más a motivaciones personales que a hechos comprobables.

Hasta ahora, ni Pancha Merino ni Daniela Aránguiz han entregado declaraciones públicas sobre la situación, mientras crece la expectativa ante una eventual respuesta legal por parte de Eva Gómez.