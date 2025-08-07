Competencia en equipos terminó con un griterío en “Mundos Opuestos”: Samira se enfrentó a Ignacia Michelson tras defender a Eskarcita

Una nueva competencia de equipo se realizó en el último capítulo de “Mundos Opuestos”, en donde el equipo Olimpo arriesgaba una tercera semana consecutiva en el Pasado, y Fénix defendía su título como los residentes permanentes del Futuro.

Instantes antes de la prueba, se anunció que Marlen no iba a poder competir por motivos de salud, y que, por paridad numérica entre los equipos, Nacha y Matu no competirán por su equipo.

El objetivo del juego fue pasar por un circuito de ratoneras y agua, para luego caminar sobre tambores cargados por los mismos compañeros, y terminar rescatando seis testimonios usando una cuerda colgante al estilo de la “pesca milagrosa”.

Sin embargo, una vez iniciada la competencia, en “Olimpo” empezaron a tener problemas, primero cuando tanto José Pablo como Diego y Eskarcita fallaron a la hora de pescar el testimonio.

Scarlette en particular estuvo mucho tiempo pegada en esa fase, y también se quedó estancada en un obstáculo en el agua, con lo que el otro equipo alcanzó a sacarle una vuelta de distancia. Por estos incidentes, los ganadores terminaron siendo “Fénix”, lo que dejó nuevamente a “Olimpo” en el Pasado.

“¡Nos estamos cag… de hambre! ¡Nos estamos pudriendo ahí!”, lloró amargamente Matilda ante el resultado, con el que la prenominada Evelyn se convirtió en la primera duelista de la semana. Mientras que Ignacia teorizó que ella tuvo que haber competido en vez de Eskarcita, ya que de ese modo tendrían mejores resultados.

El fuerte conflicto entre Samira y Michelson

Samira le prestó ropa a Scarlette ante las críticas de Michelson y Matu. “He visto como Eskarcita lo ha dado todo en el momento de agarrar el testimonio. Desde ahí (fuera) es muy fácil criticar, dos personas que no quieren jugar, que las sacan por ‘estrategia’ porque de seguro no sirvan en la pista”.

“Nacha estaba gritándole a Eskarcita, cuando ella lo ha dado todo compitiendo. Es muy fácil criticarla cuando estás sentada esperando a que los demás ganen y te manden al Futuro. Aquí han venido a trabajar, a llorar a la llorería”, reclamó la argentina.

Entonces las mujeres se trenzaron en una discusión a gritos. La argentina se acercó a donde Ignacia, quien le estaba gritando enfurecidamente. “¿Por qué te pones colorada?“, le consultó Samira. Nacha acusó a Samira de ser “una ladrona de carteras que llora como una pendeja”. Lo que fue respondido por Jalil diciéndole: “Cuando tengas las pruebas me lo dices, a las pruebas me remito”.

Por su parte, Eskarcita entregó su sentir después de haber competido. “Me siento muy mal, le pido disculpas a mi equipo, me siento responsable. Tenía ganas de competir (...) di lo mejor de mí, pedirle perdón a los chiquillos”.

“Creo que hay que vivirlo para saber lo que se siente, tener que achuntarle el gancho. Cuando hubo que dejar a dos sin competir las chiquillas soltaron los guantes automáticamente, y es válido. En el momento que tú dices ‘no voy a competir’, simplemente asumir y no después andar diciendo que ella lo haría mejor, no están en esa posición. Es fácil reclamar si no eres la que está compitiendo”, cerró.