¡Confirmado! Ricky Martin regresa a Chile para inaugurar el Claro Arena: cuándo se ponen a la venta las entradas

Confirmadísimo quedó este jueves 7 de agosto el show del cantante puertorriqueño Ricky Martin, en la inauguración del nuevo estadio de la Universidad Católica, Claro Arena.

De esta manera ya queda claro que el show inaugural del nuevo espacio deportivo y de espectáculos será el próximo 4 de octubre, día en el que Ricky Martin aterrizará con todos sus temas clásicos y los más nuevos, prometiendo una noche llena de baile y romanticismo.

Cuándo se ponen a la venta las entradas

De acuerdo a lo indicado por la productora Multimúsica, las entradas para el show inaugural de Ricky Martin en el Claro Arena tendrán una preventa a partir de las 11:00 horas del próximo 18 de agosto, la que será exclusiva para los clientes de Banco Falabella, quienes además tendrán un 20% de descuento pagando con las tarjetas Mastercard Falabella.

Dicha preventa estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock de los 7.700 tickets disponibles, y permitirá la compra de cuatro entradas por tarjeta.

En tanto, se indicó que la venta general de las entradas comenzará una vez terminada la preventa y contempla un 15% de descuento para los clientes de Claro hasta agotar el stock de los 1.914 cupones dobles disponibles.

Los tickets estarán a la venta solo a través del sistema Puntoticket, mientras que se señaló que los descuentos no podrán usarse para el cargo por servicio que usualmente se cobra para las entradas.

Show de Ricky Martin no corresponde al partido inaugural del estadio

Por otra parte, se aclaró que el show de Ricky Martin no tiene relación con el partido inaugural del estadio Claro Arena, es decir, que no será una presentación en medio de un partido de fútbol como se pudo haber pensado.

El espectáculo del puertorriqueño es un evento distinto, con el que se busca mostrar la faceta “multipropósito” del nuevo estadio, mientras que todavía no hay una fecha específica para el partido inaugural, como hito para el club Universidad Católica.