“¡Estoy de regreso!”: Tonka Tomicic vuelve a la televisión con la conducción del nuevo reality de Mega

Lo que venía sonando durante las últimas semanas se hizo realidad: Tonka Tomicic volverá a la televisión de la mano de la animación del nuevo reality que prepara Mega llamado El Internado.

Y es que así lo confirmó el canal... pero la exconductora del matinal Bienvenidos no estará sola, sino que compartirá junto al director de la academia de cocina, que será nada más y nada menos que el experimentado chef francés Yann Yvin.

Pero eso no es todo, pues también contará con participación de Tita Ureta y Joaquín Méndez en las distintas actividades del programa de telerrealidad de corte culinario, mientras que Francisca García Huidobro estará en las sesiones de cara a cara de El Internado.

Cabe recordar que en este nuevo reality de la señal serán 18 los famosos de Chile y el mundo, con poco conocimiento en la cocina, que tendrán que encerrarse 24/7, además de medirse en competencias tanto físicas como culinarias.

Tonka Tomicic y su regreso a la pantalla chica

Horas más tarde de haberse confirmado, la misma Tonka, mediante su cuenta de Instagram, compartió sus impresiones tras este redebut en TV.

“¡Estoy de regreso! Muy contenta y agradecida por el apoyo que he recibido de mi familia, amigos y de todas las personas que siempre me impulsaron a continuar”, partió diciendo la comunicadora.

“Gracias por sus mensajes llenos de cariño, buenos deseos y amor. Desde hoy soy parte de Mega. Con la camiseta puesta y con un tremendo desafío: la conducción de un nuevo reality”, agregó Tomicic.

Por último, finalizó su texto comentando: “Nos vemos pronto junto a mi partner Yann Yvin por Mega, que será su próxima gran entretención estelar. Preparen el apetito porque se viene bueno".

“¡El Internado, hasta el más duro aprende! Encierro y cocina extrema, pronto por Mega“, señalaron desde el canal.