“Estoy reemplazando a Sepu...”: Kidd Voodoo las hace todas al debutar como presentador de noticias en Mega

Hay formas y formas de promocionar el lanzamiento de un nuevo disco, y sin duda una de las más llamativas la realizó durante la tarde de este jueves 7 de agosto el cantante urbano Kidd Voodoo, quien asumió el desafío no menor de conducir por unos minutos el programa Meganoticias Alerta en Mega.

Sí, porque una tremenda sorpresa se llevaron los espectadores que cerca de las 14.30 horas estaban viendo las noticias en Mega, cuando en vez de Rodrigo Sepúlveda apareció en pantalla nada menos que Kidd Voodoo.

Kidd Voodoo en las noticias

“Estamos de vuelta con Meganoticias Alerta, son aproximadamente las 2 y media de la tarde”, comenzó diciendo el popular cantante urbano -quien además ha hecho historia al ser el único chileno en llenar siete veces el Movistar Arena-.

Luego, David León -nombre real de Kidd Voodoo- explicó un poco su presencia en la conducción de las noticias, donde apareció vestido para la ocasión con chaqueta, pero eso sí, sin corbata.

“Me imagino que ustedes se están preguntando qué estoy haciendo yo ahora acá y bueno les cuento, estoy reemplazando a Sepu un ratito, se fue a comer, estaba un poquito hambriento, así que eso, ahora vamos con noticias internacionales junto a la gringa”, siguió diciendo el nuevo conductor de noticias.

Esto porque no se amilanó ante el desafío y siguió como si nada conduciendo las noticias en el espacio internacional.

Kidd Voodoo en Mega (Captura de pantalla)

La presencia del cantante urbano en Mega responde a la promoción de su nuevo disco “Satirología Deluxe Edition”, el que se lanza justamente este jueves 7 de agosto a las 20.00 horas, y quiso hacerlo en el programa de noticias del mediodía porque es un declarado fan del estilo de Rodrigo Sepúlveda, cumpliendo además el sueño de presentar noticias.

Esto además se sumó a la aparición sorpresa que hizo el cantante este miércoles en el Metro de Santiago, donde se presentó en la estación Los Leones, llenando de música el viaje de miles de santiaguinos.