Fran Undurraga acusó a sujeto de comercializar sus fotos íntimas: “Se gastan su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido”

En las últimas horas, la exchica reality, Francisca Undurraga manifestó su enojo en redes sociales tras unas filtraciones de su contenido erótico.

Específicamente, mediante sus historias de Instagram, la comunicadora lanzó los dardos contra un sujeto que acusó de filtrar y vender fotos íntimas de su contenido de plataformas para adultos.

En una primera instancia, la exparticipante de Doble Tentación, junto a la cara del supuesto responsable de esta comercialización, dijo: “Les presento a este tipo, quien es el dueño de uno de los grupos de Telegram más grandes de compra y filtraciones de nuestras fotos y videos”.

Los antecedentes fueron presentados a Fiscalía

En esta misma línea, la modelo entregó más detalles del presunto modus operandi, asegurando que estos antecedentes ya fueron enviados a Fiscalía.

En ese sentido, Fran comentó que “cobran 40 mil pesos por entrar a este grupo donde hasta ayer habían 67 usuarios. Antecedentes que ya fueron entregados a la Fiscalía, ya que nos dio su cuenta y RUT para cobrar”.

La reflexión de Fran Undurraga

Sumado a lo anterior, Undurraga comentó: “Es de Copiapó y junto a otras personas se gastan su sueldo en engañarnos y lucrar con nuestro contenido”.

Cabe señalar que Francisca Undurraga tiene perfiles en dos plataformas, que son Unlock y OnlyFans. Éstas tienen un valor de $10 mil por suscripción.

Fue aquí donde publicó imágenes íntimas, las cuales serían las que el sujeto habría vendido, claramente por un precio mucho mayor a lo que cobra la modelo por el acceso a las plataformas.