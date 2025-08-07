“Gente de poca monta”: Pancha Merino se fue con todo en contra de un programa de farándula que “te llaman de imprevisto y te ponen al aire”

Bastó solo un llamado telefónico para que la actriz Pancha Merino volviera con todo a la farándula, a pesar de haber jurado que no regresaría a la prensa del espectáculo después de su recordado paso por “SQP”. Ahora durante los últimos domingos, ella ha estado sentada en el panel de “Primer Plano”.

PUBLICIDAD

Esto nos remonta a principios de julio cuando la actriz Ingrid Cruz aseguró que Merino le hizo la vida imposible durante la grabación de “Cerro Alegre”, en donde le habría pisado la ropa y tratado de rota.

El periodista de “QTLD” se contactó con Francisca para recoger sus impresiones, y la panelista de TV+ terminó llamándolo mientras estaban en vivo. Él le comunicó que estaba al aire, mientras puso un micrófono en el parlante de su teléfono para amplificar los dichos de Merino, quien dejó la grande.

“Te voy a contar que yo pololeaba con Luciano (Cruz-Coke) y ella se lo tiraba, se lo agarraba y trabajaba conmigo. Se agarraba a mi pololo y era compañera mía de elenco”, reveló.

“Cuando yo lo descubrí, que me lo contó Pablo Illanes, llevaban meses agarrándose a mis espaldas. Obviamente, la encaré, la habré insultado, no me acuerdo si la ‘rotié’”.

En ese momento, le volvió a preguntar a Luis Sandoval si estaba en vivo. “¿Tú no me estás sacando al aire?”, le dijo Merino, ante lo que Sandoval indicó afirmativamente que “si po, estás al aire, te lo dije al comienzo".

“Me lo podrías haber dicho al comienzo. Nunca más voy a confiar en ti. Hablas para hablar conmigo, no para sacarme cosas al aire... Bueno, eso fue lo que pasó, ella se metió con un pololo mío muchos meses, pero por eso la encaré", apuntó la actriz, quien se continuó descargando.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo ahora Pancha Merino?

Esta polémica significó que Pancha Merino se convirtiera en el tema de la semana, y que estuviese de invitada estelar a “Primer Plano”, aunque ella misma dijera que no aceptaría por toda la plata del mundo.

Bueno, una vez explicado el contexto, volvamos a la noticia. Este miércoles en el panel de “Tal Cual”, José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña y Pancha Merino se quejaron de los constantes llamados de empresas que reciben durante el día.

Ahí es cuando Merino recordó este llamado telefónico que lo cambió todo. “Hay un programa de farándula ordinario que te llama de imprevisto y te ponen al aire, fíjate. Gente de poca monta. Los tengo bloqueado por si me vuelven a llamar”, lanzó Francisca Merino.