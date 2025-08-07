“Hay un cambio de mente gigante”: Christell Rodríguez revela cómo ha sido su proceso a seis meses de someterse a una cirugía bariátrica

A varios meses de haberse sometido a una cirugía bariátrica, Christell Rodríguez decidió hablar abiertamente sobre el proceso de transformación que ha implicado este importante cambio en su vida.

En conversación con el medio Página 7, la artista nacional se refirió tanto a los aspectos físicos como emocionales de su recuperación. “Mi cirugía bariátrica fue hace seis meses ya. El proceso ha sido tranquilo, me lo he tomado con mucha calma, con mucha responsabilidad”, aseguró.

En paralelo, Christell reveló que también ha enfrentado otros cambios importantes en su vida, como una reciente mudanza dentro de la región de Valparaíso. “Hace poco más de un mes me cambié de lugar (…) ha sido igual de estresante que la otra mudanza. Todavía no terminamos de ordenar toda la casa. Pero estamos viviendo el proceso, tranquila, con el apoyo de mi esposo y amigos, y en eso somos súper afortunados”, comentó.

Sobre los momentos más desafiantes tras la operación, Rodríguez explicó que el mayor reto ha sido mental: “Para mí ha sido controlar mi mente, no en el sentido de querer comer y comer, sino que mi mente suele elegir ciertos alimentos, pero que hoy en día ya no me gustan”.

En esa línea, compartió una curiosa experiencia: “Voy a un lugar y mi mente dice que voy a pedir mi caballito de batalla, pero eso ya no me gusta. Me lo pido y no lo disfruto de la misma forma”.

También detalló que los primeros meses fueron complejos, especialmente por la etapa de alimentación con papillas. “Aburre un poco, pero siento que mi proceso ha sido súper bueno, he tenido pocas dificultades, pero son parte de”.

Finalmente, valoró el impacto positivo que ha tenido este proceso en su vida: “Hay que acostumbrarse a generar nuevos hábitos, hay un cambio de mente gigante, que ha sido maravilloso”.