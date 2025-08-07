“Lleva una vida tranquila”: así es el presente de Fabricio Vasconcelos tras el escándalo con modelo trans

A casi tres meses del escándalo mediático que protagonizó tras la filtración de un video íntimo junto a la modelo trans Joa Cabañas, el exbailarín de Axé Bahía, Fabricio Vasconcelos, vuelve a ser tema. Durante el programa Zona de Estrellas, el periodista Manu González reveló nuevos antecedentes sobre su paradero y situación actual.

Luego de que se viralizaran las imágenes de la infidelidad, el brasileño se mantuvo alejado de los medios y del ojo público. Incluso, su entonces pareja, Mariela Román —con quien estuvo 15 años—, optó por el silencio, mientras las especulaciones sobre una posible ruptura aumentaban.

Este miércoles 6 de agosto, el panelista del espacio de farándula confirmó lo que muchos sospechaban: “Efectivamente, hay una separación real entre ambos. La presencia de esas infidelidad era demasiado potente y eso hizo que Fabricio dejara el domicilio que compartían” , afirmó González, citando fuentes cercanas a la pareja.

Pero eso no fue todo. También detalló que Vasconcelos continúa viviendo en la misma comuna de Colina, aunque en un nuevo hogar. “Se habría ido a vivir a casa de un amigo en la zona de Chicureo. Hay otra gente que lo ha visto, siempre con polerones y en una casa que tiene un patio bastante grande”, reveló.

Sobre su estilo de vida actual, el periodista señaló que el ex Axé Bahía estaría enfocado en recuperar la calma tras la polémica: “Está llevando una vida tranquila, de bajo perfil, y tratando de rearmarse. De una infidelidad nadie se puede librar”.

Hasta el momento, ni Vasconcelos ni Román han dado declaraciones públicas oficiales respecto a su situación sentimental. Sin embargo, con este nuevo antecedente, todo indica que la ruptura es definitiva y que el brasileño ha optado por el silencio y el resguardo mientras atraviesa esta compleja etapa personal que lo mantuvo en el ojo público por varias semanas.